La réplique d'un navire espagnol du XVIIe siècle à Cherbourg

Près de 50 mètres de long, six mètres de haut, trois mâts et sept voiles. Et surtout une allure qui nous plonge dans l'Histoire. Ce mardi, le navire Galeon Andalucia a accosté quai Alexandre III à Cherbourg. Il doit y rester jusqu'au 25 juillet. Il était déjà venu dans le Cotentin en août 2018.

Le navire est une réplique des galions espagnols du XVIIe siècle © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Ce voilier armé par la fondation Nao Victoria de Séville est une réplique des bateaux espagnols du XVIIe siècle qui ont établi les routes maritimes entre l'Europe, l'Amérique et les îles Philippines. Il a été fabriqué en 2008. Depuis 2009, le Galeon Andalucia parcourt le monde. Il peut accueillir à quai jusqu'à 150 personnes.

Visites dès mercredi

Des visites guidées sont organisées dès ce mercredi, de 10 à 14 heures et de 16 à 22 heures, tous les jours, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. L'occasion de découvrir les six ponts de cette réplique. L'achat des tickets se fait sur le navire.

L'embarquement à bord pour des navigations est possible, en tant que stagiaire ou passager. Ainsi, pour 130 euros, on peut faire le voyage jusqu'à la prochaine étape, Honfleur, en tant que membre de l'équipage. Aucune compétence maritime n'est requise. Les conditions sont publiées sur le site internet de la Fondation ou renseignements et programmes possibles auprès de l'équipage au bateau.

Tarif pour les visites : 10 euros adultes, 5 euros enfants (5-10 ans), gratuit moins de 5 ans. Tarif groupé 25 euros par famille (deux adultes + trois enfants).