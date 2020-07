IMAGES : La reprise des thés dansants "Covid-compatibles" fait des heureux à Nancy

Les passionnés attendaient ça depuis le début du confinement : la reprise des thés dansants. En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, le choix reste encore très limité. Il n'y a qu'à Nancy que ce type d'animations sont proposées, en plein air à la Pépinière et dans le respect des règles sanitaires.

"S'il y a des couples illégitimes : port du masque obligatoire. Si vous êtes un couple formé, avec la bague au doigt, c'est carrément sans masque !" Micro à la main, "J.M. Music", le pousseur de disques, récapitule les normes sanitaires avant de lancer la musique. Bénévole de l'association Chant'Anime, c'est lui qui enflamme la piste tous les lundis, mercredis et vendredis devant l'auditorium de la Pépinière, à Nancy, jusqu'au 28 août.

Entre 300 et 400 danseurs

"Il y a moins d'ambiance que les autres années, remarque le DJ. Je ne propose pas trop de slow, pas trop de valse, bref pas trop de musique où on se rapproche. C'est spécial." Pourtant, chaque lundi de 16h à 22h, mercredi et vendredi de 15h à 18h30, ce sont plusieurs centaines de danseurs qui viennent fouler la piste. "Entre 300 et 400", évalue Jean-Marie. Et ce, malgré les contraintes sanitaires.

Pour l'instant, les couples formés n'ont pas besoin de porter de masque. © Radio France - Marie Roussel

Il faut dire que le manque commençait à piquer sévèrement pour certains danseurs, qui n'ont pas pratiqué depuis le confinement. "On avait des fourmis dans les jambes", plaisante Jean-Paul. "On allait danser cinq fois par semaine et du jour au lendemain, plus rien", renchérit cette octogénaire.

Des animations musicales dans le cadre de l'opération "Dansez à la Pépinière" s'étendent jusqu'au samedi 29 août. © Radio France - Marie Roussel

Enfin, pour l'instant dans les départements sud-lorrains, la reprise des thés dansants se limite à ces animations estivales à la Pépinière. "Vivement que les petits clubs reprennent, j'espère que cela se fera à la rentrée", poursuit la danseuse de 80 ans. D'ici là, elle s'est promis qu'elle allait profiter au maximum des cha-cha-cha, valses et madison de J-M Music, jusqu'à la fin de l'été.