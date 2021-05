La République du Centre publie un hors-série "Le Loiret à vélo"

La République du Centre mise sur la petite reine ! La Rep vient de lancer un hors-série consacré au "Loiret à Vélo". Un recueil format poche, au prix de 6 euros 90, pour découvrir une vingtaine de circuits dans le département, mais aussi rencontrer les acteurs locaux qui favorisent l'usage des mobilités douces. Johnny Roussel, le rédacteur en chef de la République du Centre, était l'invité de France Bleu Orléans ce mardi matin.

Pourquoi avez-vous choisi cette thématique ?

On a anticipé le déconfinement sans le savoir, tout en l'espérant. C'est un produit qui semblait à la fois original et inédit, de rassembler à la fois, dans le même ouvrage de poche, les principaux parcours, boucles du département. On a à la fois les véloroutes que sont la Loire à vélo et la scandibérique, ainsi qu'une vingtaine de boucles à faire à vélo dans tout le département.

Est-ce qu'on peut dire que le département est "vélo friendly" ?

On peut dire que oui, à la fois dans ce qu'il offre à découvrir comme paysages, mais aussi dans tout ce qui est points où se restaurer, points où dormir, à travers les interlocuteurs aussi, ces passionnés du vélo, puisqu'on retrouve dans cet ouvrage toutes les gens qui font vivre le vélo dans le département.

Le vélo se porte bien avec cette crise du Covid, ce dont témoigne le succès de l'opération Coup de pouce vélo. Vous vous intéressez aussi au marché de l'occasion. Que faut-il en retenir?

Aujourd'hui, il existe d'abord tout un tas de personnes qui ont ouvert des services qui permettent de réparer le vélo rapidement et à moindres frais. Il y a bien sûr les aides de l'Etat, et puis, on est aussi dans cette dynamique où il ne faut pas forcément acheter du neuf et penser à réparer ce qu'on a chez soi ou récupérer de l'occasion.

L'idée, c'est vraiment d'accompagner les Loirétains dans leur préparation ?

Exactement, c'est quelque chose de très pratique, qui tient dans la poche, des infographies qui permettent de voir en un seul coup d’œil la longueur du parcours et les principaux points d'intérêt. C'est vraiment un ouvrage qui se veut à la fois pratique et ludique.

Plus largement, c'est une bonne opération pour la Rep, ces hors-séries, les ventes sont au rendez-vous ?

Ce sont des produits que nous multiplions ces derniers temps parce que ça fonctionne bien. J'en veux pour preuve les derniers que nous avons publiés, qui sont notamment “Les canaux au fil du Loiret” l'an passé, qui a très bien fonctionné, ou encore "Le Orléans des années 50". Ce sont des produits qui se vendent très bien pour des cadeaux, pour des souvenirs, qui sont dans des prix assez modestes et qui permettent à chacun de se l'offrir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont réalisés entièrement par la rédaction et par les journalistes du quotidien et c'est pour eux aussi une autre façon de s'adresser aux lecteurs et de leur faire profiter de leur connaissance du territoire.

"Le Loiret à Vélo" est disponible à la vente, en kiosques, au prix de 6 euros 90. Pour en avoir un aperçu, vous pouvez également vous rendre sur le site internet de la République du Centre, pour feuilleter la version en ligne