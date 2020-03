La réservation en ligne de l'examen du permis testée en Occitanie

C'est l'un des grands changements proposé par la réforme du permis de conduire. À partir du 2 mars et pour les huit prochains mois, plusieurs départements d'Occitanie (Aude, Gard, Gers, Haute-Garonne et Hérault) expérimentent une plateforme en ligne de réservation des places d'examen du permis de conduire.

Cette expérimentation, réservée aux écoles de conduite et aux candidats des départements concernés doit, selon le ministère de l'Intérieur, "réduire les délais de passage du permis de conduire et ainsi réduire son coût", mais surtout responsabiliser les futurs conducteurs. Ce sont eux, en effet, qui choisiront dorénavant la date, l'heure, et le centre d'examen. Selon le gouvernement, connaître son jour de passage, parfois bien à l'avance, doit permettre aux candidats de mieux planifier leur préparation, et en conséquence, d'obtenir examen dès la première tentative,.

Plusieurs mesures sont prises pour inciter à aller vite : en cas d'échec, le délai d'attente pour repasser l'examen sera lié à la note obtenue. Plus le niveau sera faible, plus l'attente sera longue. De même, une absence injustifiée le jour de l'examen entraînera l’interdiction de repasser le permis pendant un certain temps.

Pour l'instant, dans cette version test, seules les auto-écoles peuvent réserver la date pour le ou la candidate. À terme, les élèves pourront effectuer la démarche seuls, ce qui facilitera, de fait, le passage de l'examen en candidat libre. Près de 900 écoles et 6000 candidats sont concernés par cette expérimentation qui doit durer 8 mois, et pourrait être prolongée de trois mois supplémentaires.