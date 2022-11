La réserve africaine de Sigean temporairement fermée suite à un cas de grippe aviaire

La réserve africaine de Sigean fermée pour au moins 21 jours. Le parc n'accueille plus de visiteur depuis samedi soir suite à un arrêté préfectoral. Un cas de grippe aviaire vient d'être découvert sur un des oiseaux du site.

Eviter toute propagation

L'alerte a été donnée en début de semaine dernière. Un pélican a été découvert mort au niveau d'un étang. Tout de suite, la présence du virus a été suspectée. Mais il a fallu attendre le retour des analyses pour confirmer le cas d'Influenza aviaire.

Par mesure de précaution, le site ferme ses portes pour au moins 21 jours. "L'idée est d'éviter par exemple que les visiteurs puissent ramener le virus via les semelles de leur chaussure, explique Gabriel de Jésus, le directeur de la communication du site. De notre côté, nous allons mettre en place tout un système de nettoyage. Il va falloir via des pédiluves désinfecter nos semelles et via des rotoluves désinfecter les roues de nos véhicules".

Ce n'est pas la première fois que la réserve africaine de Sigean est confrontée à un cas de grippe aviaire. En décembre 2021, le site avait dû fermer après la mort de six pélicans. La réserve organise d'ailleurs une vaccination de ses oiseaux. La campagne était en cours et devait se terminer à la fin du mois de novembre.