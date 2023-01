La résidence étudiante "La Garidelle" à Avignon est-elle vétuste ?

L'ambiance est certes différente de celle de l'année dernière où une pétition avait été lancée pour dénoncer les soucis de chauffage. Depuis la colère est redescendue, les problèmes pas entièrement. La résidence universitaire "La Garidelle" à Avignon, située entre le campus et la porte Saint-Lazare, reste sous une surveillance accrue du Crous. L'immeuble de 70 logements est la résidence où les appartements sont les plus grands parmi les six autres sites sur Avignon. Sur place, les locataires décrivent des conditions de vie globalement satisfaisantes à l'exception du chauffage et de l'isolation. La Fédération étudiante Inter'Asso pointe, elle, un sous-investissement de la part de Citadis sur "La Garidelle".

Les témoignages sont semblables. Lorsque l'on interroge des locataires de l'immeuble, la grande majorité insistent sur le problème des radiateurs électriques. "Il faut les allumer au maximum pour qu'ils chauffent un minimum", raconte une étudiante qui ajoute "la chaleur ne reste pas dans l'appartement". Les locataires, la plupart issus du programme Erasmus, reconnaissent qu'ils doivent s'organiser en permanence : "on laisse quelque fois le sèche serviette en marche pour se chauffer le temps de la douche". D'autant que la résidence universitaire "La Garidelle" est particulière. Les contrats d'électricité sont individuels. Chaque occupant doit souscrire un abonnement en plus du loyer, ce qui est unique à l'échelle des six autres résidences avignonnaises du Crous.

L'impuissance du Crous

Face à ces constats, le Crous d'Avignon rappelle qu'il n'est pas pas le propriétaire du bâtiment de la rue Saint-Bernard. "On est limité", admet la directrice. Corinne Roy indique tout de même avoir demandé à Citadis, le propriétaire, de remplacer certains radiateurs. "Nous sommes davantage dans un rôle d'accompagnement des étudiants", ajoute la directrice. Un étudiant référent dans chaque résidence sera prochainement formé aux éco-gestes afin de sensibiliser l'ensemble des locataires. Corinne Roy qui tient à tempérer : "les résidences à Avignon, ce n'est pas l'horreur".

Le Crous n'a pas énormément de marge de manœuvre dans cette histoire. Selon nos informations, la convention de location signée avec Citadis dure jusqu'en 2036. "Nous versons une redevance annuelle dans laquelle une partie est à destination d'importantes rénovations", souligne la directrice du Crous d'Avignon. Pour l'heure, le montant de la redevance n'est pas connu. Mais à entendre la Fédération étudiante Inter'Asso il y a urgence : "il y a plusieurs travaux à mener sur cette résidence. Citadis le bailleurs privé est un peu mou et long sur ce dossier."

La crainte d'un sous-investissement

Le Crous a fait ses calculs. "Les derniers travaux importants remontent à 2015 et depuis il n'y a plus rien", reconnaît-on dans les bureaux avignonnais. "Il faut changer l'ensemble des chauffages défaillants voire mieux isoler la résidence. C'est bien là le problème. Citadis a l'argent du Crous mais il peut le redistribuer sur l'ensemble de son parc et pas uniquement La Garidelle où on attend les investissements", liste Thomas Vite de la Fédération étudiante Inter'Asso.

Sur ce dernier point, le Crous se refuse à tout commentaire et explique avoir récemment relancé Citadis sur la question des travaux à mener en particulier sur les radiateurs. Les services universitaires attendent par ailleurs la communication du plan d'investissement de la part du bailleur. Un document qui pourrait sans doute adoucir les relations entre toutes les parties.

Radiateurs, isolation ... la mise au point de Citadis

Pointée du doit dans ce dossier, Citadis la société d'aménagement et de construction détenue à plus de 60% par les collectivités (ville d'Avignon et département de Vaucluse majoritairement) se défend. Son directeur, Xavier Simon précise d'emblée : "en tant que propriétaire Citadis est redevable du gros entretien et le CROUS de l’entretien courant." Même s'il ne le dit pas clairement, il balaie les accusations de sous-investissement sur la résidence de "La Garidelle". "Depuis 2012 Citadis a investi 576.000 euros notamment dans le remplacement des volets roulants et des fenêtres, les remplacements des éviers baignoires, la réfection des sols et des plafonds, le changement de radiateurs. En plus de cela, des frais de maintenance sont aussi réalisés pour des montants allant de 3.000 à 35.000 euros par an depuis 2012 soit 137.000 euros d’entretiens supplémentaires", détaille le directeur.

En ce qui concerne les radiateurs, Xavier Simon annonce qu'un inventaire a été réalisé au sein des logements courant septembre et octobre 2022 afin d'identifier le type de rénovation à apporter. "Il a été décidé de changer l’ensemble des radiateurs de la résidence. Une consultation d’entreprise a donc été lancée courant du mois d’octobre et la commande pour un montant de 20.000 euros a été passée en fin d’année. L’intervention de l’entreprise retenue est prévue pour semaine 3 ou 4 du mois de janvier", ajoute-il. Enfin sur l'isolation de l'immeuble de la rue Saint-Bernard à Avignon, Citadis étudie les possibilités de l'améliorer dans le cadre de la rénovation de la façade dans le courant de l'année 2024 pour un montant initial de 84.000 euros.