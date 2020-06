La Ressourcerie de Buzançais lance un appel à l'aide

Depuis plusieurs semaines, la Ressourcerie Tout pour rien croule sous les dons : "On sent que les gens ont profiter du déconfinement pour faire le tri... On reçoit des dizaines et des dizaines d'objets, de cartons... Avant le confinement, on était déjà à quasiment 750 kilos de dons par semaine, alors là... C'est énorme" constate Martine, co-fondatrice de l'association. Le principe de la Ressourcerie est simple : vous pouvez apporter tout ce qui fonctionne ou qui est en bon état mais dont vous n'avez plus l'utilité. Ce sera proposé gratuitement à ceux qui le souhaitent et tout un chacun peut s'y rendre pour se servir, à raison d'une dizaine d'objets par semaine. Un principe qui a trouvé son public : "En 5 ans, on est passé d'une dizaine de personnes chaque semaine à 50, 60, 70 chaque mercredi. Et pareil pour les dons. Il y a les demandeurs d'asile de Buzançais, il y a des familles très modestes, qui ont vraiment besoin de nous. Et puis il y a des gens qui pourraient faire autrement mais qui, par conviction, ne veulent pas acheter neuf.". Une mixité porté en étendard par l'association qui veut vraiment s'inscrire dans une autre philosophie de vie, à contre courant de la société de consommation.

Mais depuis le confinement, les locaux buzancéens restent fermés au public : "Nous ne pouvons ouvrir que le garage, parce qu'il est possible d'y faire un sens de circulation. Mais pour le reste, c'est trop petit. Alors la seule solution serait que l'on nous prête ou donne des tonnelles, qui puissent se fermer sur les côtés. Cela nous aiderait énormément. Sans cela, nous resterons fermés... Et il y a urgence à rouvrir, beaucoup de gens ont besoin... Notamment de vêtements pour l'été..."

Si vous disposez de tonnelles et que vous êtes prêts à en faire don ou à les prêter pour quelques semaines à l'association, vous pouvez les contacter au07 81 80 66 04