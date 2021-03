La Ressourcerie de la Rade à Toulon en plein boom

Alors que la Journée Mondiale du recyclage a lieu ce 18 mars, France Bleu Provence vous emmène à La Ressourcerie de la Rade à Toulon. Cette structure récupère, valorise et revend des tonnes d'objets... qui auraient pu finir à la poubelle. Dons et adeptes sont de plus en plus nombreux.

La Journée Mondiale du Recyclage a lieu ce jeudi 18 mars. Si le tri permet d'éviter 1,6 millions de tonnes de CO2 chaque année selon une étude Ipsos pour Citéo de 2019, ce chiffre pourrait encore grimper dans les années qui viennent. Les Ressourceries, structures qui récupèrent, valorisent et revendent les objets, rencontrent de plus en plus de succès. Comme La Ressourcerie de la Rade* à Toulon (Var) qui reçoit de plus en plus de dons et d'acheteurs.

10 fois plus de clients qu'il y a un an

"Nous recevons entre quatre et cinq tonnes d'objets chaque semaine. Des objets destinés normalement à la poubelle. Et nous commençons vraiment à être à l'étroit dans ces locaux" explique Cédric Lambert, le responsable. Une fois déposés dans la cour du 28 rue Commandant Jean Loste dans le quartier Font Pré, 92% des meubles, livres, vaisselles ou jouets sont triés et revendus.

Les adeptes des achats de seconde main sont d'ailleurs de plus en plus nombreux : "à notre ouverture, il y a un an, nous avions une dizaine de clients par jour dans nos deux magasins... Aujourd'hui, ils sont une centaine."

Appel aux bénévoles-bricoleurs

Quand les meubles, par exemple, ne peuvent pas être vendus, car trop abîmés, La Ressourcerie de la Rade recycle ! À l'arrière de l'entrepôt, des salariés en insertion poncent et vissent des planches de bois pour les transformer en bacs à compost.

L'association espère également pouvoir réparer le petit électroménager ou les appareils électroniques : "Nous lançons un appel aux bénévoles un peu bricoleurs, car notre objectif est de recycler encore plus les objets pour que, nous aussi, nous diminuions nos déchets" conclue Cédric Lambert.

Sur les conseils de Marie-Christine Sarr, maître-composteuse, les salariés en insertion de La Ressourcerie fabriquent des bacs à compost pour les écoles de Toulon notamment. © Radio France - Sophie Glotin

* La Ressourcerie de la Rade a deux sites de vente à Toulon : 28 rue Commandant Jean Loste (Font Pré) et 16 rue Danton (Saint-Jean-du-Var) - 07.50.06.77.05.