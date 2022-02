La restauration de l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen se poursuit avec les vitraux de la rose du transept sud

Une nouvelle étape a débuté il y a dix jours, le lundi 31 janvier, dans les travaux de restauration de l'Abbatiale Saint-Ouen à Rouen : la dépose de la rose du transept sud. C'est une verrière large de 8 mètres 50, réalisée au XVème, dont les vitraux ont besoin de faire peau neuve. Les verres doivent notamment être nettoyés, sur les deux faces, pour éliminer la rouille. Les différents morceaux vont être dessertis, nettoyés, les pièces cassées ou abîmées vont être remplacées par des pièces de verre neuves.

Pour ce chantier, de nombreux artisans sont mobilisés, des tailleurs de pierre, charpentiers, maître-verriers. La manufacture Vincent-Petit, installée à Troyes, spécialisée dans le domaine de la préservation du patrimoine Verre et Vitrail, est l’entreprise retenue pour réaliser ce chantier. La maîtrise d’œuvre a été confiée à Eugène Architectes du Patrimoine, une agence spécialisée dans la restauration des Monuments Historiques.

Une campagne de financement participatif

La restauration de l'abbatiale Saint-Ouen coûte 20 millions d'euros (ville de Rouen : 15%, 3 millions d'euros ; Métropole : 15%, 3 millions d'euros ; Département : 10%, 2 millions d'euros ; Région : 10%, 2 millions d'euros ; Etat : 50%, 10 millions d'euros). La ville de Rouen et l’office de tourisme de Rouen ont lancé une campagne de financement participatif, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Plus de 100 000 euros ont déjà été collectés, avec plus de 400 donateurs de France mais aussi des Etats-Unis, de Belgique, d’Allemagne et du Danemark, indique la ville de Rouen dans un communiqué. Ce montant représente 20% de la somme à atteindre.