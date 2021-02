La restauration de la buvette Cachat débute à Evian

La buvette Cachat est un joyau architectural de bois, vitraux, verrières, marquises, et mosaïques, édifié au début du 20ème siècle à Evian par la Société des Eaux Minérales. La préparation du chantier a pris plusieurs mois avec la pose d’échafaudages, d’une palissade et du parapluie (voir photo ci-dessus) qui permettra de protéger le bâtiment des aléas climatiques le temps de réparer la toiture. La pose de ce parapluie sera terminée ce jeudi. Et le bâtiment a été désamianté, précise la mairie d’Evian dans un communiqué.

La première tranche de travaux va donc débuter. Elle comprend la restauration du clos couvert avec la rénovation de la charpente, de la couverture et de la zinguerie. Viendra ensuite la rénovation des façades et des menuiseries extérieures, ainsi que la restitution de certains éléments de décoration disparus. Cette première étape devrait durer 16 mois et coûter 4,37 millions d’euros.