Haute-Corse : la restauration de la tour d'Albu fait débat

La restauration de la tour d'Albu, rour de la côte ouest du Cap Corse, datant du 16 éme siècle classée aux monuments historiques, fait débat. Le chantier vient de s'achever, il a consisté à enduire l'édifice à la chaux, qui donne un aspect neuf qui contraste avec le coté pierre brute.

Ce programme de réhabilitation des tours du littoral bénéficie de financement européens"

Une restauration sous l'égide de la collectivité de Corse dans les règles de l'art, qui intervient après une consultation sur le territoire de la commune d'Ogliastro et sur les recommandations d’un architecte du patrimoine spécialisé sur les tours du littoral corse. Le directeur du service du patrimoine de la CDC précise : "ce programme de réhabilitation des tours du littoral bénéficie de financement européens, la tour de Miomu en Balagne a déjà connu une pareil réhabilitation".

Autre débat, plus tendu, sur la tour de Nonza

Concernant le choix de l'enduit, "il a été fait à partir de prélèvements sur place et cela a permis d'être au plus proche de l'état d'origine du bâtiment, par ailleurs cette tour était dans un état sanitaire très dégradé et menaçait ruine" explique jean pierre Campocasso. Un autre programme de réhabilitation de tour plus au sud est à l'étude et pourrait là susciter un débat plus vif encore, la fameuse tour de Nonza.

Le débat est beaucoup plus "tendu" sur la tour de Nonza , admet le directeur du patrimoine, qui indique qu'après "des réunions avec la commune et les habitants de Nonza, on reste pour l'instant au stade de l'étude en essayant de trouver d'autres solutions qu'un enduit complet, on ne prendra pas de décision sans l'avis de la population qui vit avec ce patrimoine".