La retraite bien méritée d'Eiki, chien sauveteur des Sapeurs Pompiers de Vaucluse

L'heure de la retraite vient de sonner pour le chien sauveteur Eiki, après 9 années de bons et loyaux service au sein de l'unité cynotechnique des Sapeurs Pompiers de Vaucluse. Il a conduit une centaine de missions et permis de sauver la vie à plusieurs victimes.

Une -belle- page vient de se tourner à l'unité cynotechnique des Sapeurs Pompiers de Vaucluse : le départ à la retraite du chien sauveteur Eiki. Ce berger belge malinois qui fêtera ses 12 ans dans quelques semaines était le chien doyen de l'unité. Il prend une retraite bien méritée après 9 ans de bons et loyaux services et près d'une centaine de missions en compagnie de son maître -et ami- le Lieutenant Florian Tardy, conseiller technique départemental cynotechnique.

Une centaine de missions à son actif

Le Caporal d'Honneur Eiki peut partir à la retraite avec le sentiment du devoir accompli sur de nombreux terrains d'opération en France comme à l'étranger. Spécialisé dans le recherche de personnes égarées, ensevelies ou immergées, Eiki s'est distingué à de très nombreuses reprises. Il a participé l'an dernier aux recherches de la jeune Sarah retrouvée décédée dans les eaux du Rhône. En 2019, il parcourait avec application les ruines des habitations écrasées par la chute de plusieurs "Pénitents" aux Mées. En 2015, sa mission le conduisait à Pont Saint-Esprit secouée par l'explosion au gaz de plusieurs immeubles... et tout récemment encore dans les Alpes Maritimes après le passage de la tempête Alex.

Plusieurs personnes sauvées

Au palmarès d'Eiki également, le sauvetage de plusieurs personnes : une quinquagénaire atteinte de la maladie de Parkinson découverte à Bollène après deux nuits d'errance ; un cavaillonnais suicidaire localisé à temps... ou encore une octogénaire atteinte d’Alzheimer, retrouvée désorientée et déshydratée. Tous ces résultats sont le fruit d'un long parcours de formation, de nombreux exercices et d'une très grande complicité avec son maître-chien. "Belle retraite bien méritée à toi Eiki !" lui ont lancé tous les membres de l'unitié cynotechnique des Sapeurs Pompiers de Vaucluse (4 pompiers et 4 chiens) lors d'une petite cérémonie à la caserne d'Avignon, chargée d'émotion et de reconnaissance. Respect, Eiki !

Hélicoptère, avion de la Sécurité Civile, bateau... EIKI était rompu à tous les moyens de transports - SDIS Vaucluse