Couple : les séparations à l'âge de la retraite ont triplé en vingt ans

Le divorce est entré dans les mœurs et concerne aujourd'hui de plus en plus de seniors. Les séparations à l'âge de la retraite ont ainsi triplé en vingt ans. Entre projets différents et peur de se retrouver 24h sur 24 les yeux dans les yeux, certains couples ne résistent pas.

Deux fois plus de temps ensemble, deux fois plus de tensions dans le couple

L'espérance de vie a largement augmenté et la retraite représente aujourd'hui plus d'un quart de notre vie. Pour certains, l'idée même de se retrouver plus de 25 ans entre quatre murs avec son conjoint est angoissant. "On est face au vieillissement du corps de l'autre, qui nous renvoie en miroir notre propre vieillissement", souligne Anasthasia Blanché, psychosociologue.

"Quand on a des projets et des goûts communs, c'est plus facile de passer ce cap", selon Janine, 70 ans, qui est partie à la retraite en même temps que son mari. Ils ont d'abord "beaucoup voyagé à l'étranger (pour) créer un sas". Mais pour d'autres, passer deux fois plus de temps ensemble signifie deux fois plus de tensions dans le couple. "Mon mari reste des heures en pyjama devant l'ordinateur, il est tout le temps dans mes pattes" : dans son cabinet, la psychanalyste entend souvent le même type de plaintes.

Hommes/Femmes, des envies différentes

Selon un sondage de l'Institut des seniors auprès de personnes de plus de 50 ans, passer plus de temps avec son conjoint à la retraite enthousiasme davantage les hommes (67%) que les femmes (39%). Ce sont d'ailleurs les femmes qui demandent le plus souvent le divorce, dans 60% des cas.

Parmi les sources de frictions, il y a par exemple le lieu de vie. Le monsieur aimerait se rapprocher du Sud pour profiter de la retraite au soleil alors que madame ne veut surtout pas s'éloigner de ses petits-enfants. Pour les spécialistes, deux périodes constituent un risque de rupture : au passage à la retraite, mais aussi lorsque les enfants quittent la maison familiale. Des caps pendant lesquels il faut savoir redéfinir les liens du couple.

Soixante-huitards

La hausse s'explique aussi par le fait que les générations en âge d'être à la retraite aujourd'hui sont celles du baby-boom, plus nombreuses. Mais aussi d'une génération "aux valeurs conjugales un peu différentes de celles qui les ont précédées, explique Anne Solaz, chercheuse à l'Ined (Institut national d'études démographiques), ce sont des soixante-huitards, ils ont connu l'union libre, la montée des divorces".

Certains démarrent donc une nouvelle vie: si les divorces ont augmenté chez les seniors, on observe également une hausse des mariages.