La rétro de la semaine dans le Gard et la Lozère

Des vingt ans de mandat de maire de Jean-Paul Fournier aux "poissons'cha" d'un couple de nîmois, en passant par les confidences de Mathieu et Alexandre, le couple gay de "L'amour et dans le Pré", ou encore la nouvelle carte scolaire : la rétro de la semaine !

Il a fêté ses 20 ans de mandant de maire de Nîmes, à la table du petit-déjeuner de France Bleu Gard Lozère jeudi matin. Jean-Paul Fournier , 76 ans, a été réélu pour un quatrième mandat consécutif au mois de juin dernier. C'est en 2001, qu'il avait remporté sa première élection après avoir été adjoint à l'urbanisme de Jean Bousquet dès 1983. Une longévité exceptionnelle alors qu'au départ rien ne semblait le prédestiner à une telle carrière. À quelques semaines de la feria de Nîmes qui doit se dérouler du 20 au 24 mai, le maire Jean-Paul Fournier confie ce jeudi matin toute son inquiétude en raison de la crise sanitaire. La féria pourrait être repoussée. La décision sera prise dans les prochains jours.

Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes © Radio France - Sylvie Duchesne

Le généticien nîmois Philippe Berta était l'invité la journée spéciale "un an de Covid-19" de France Bleu Gard Lozère. Le député du Gard a notamment estimé qu'il avait plutôt confiance dans le vaccin d'Astrazeneca dont l'utilisation a été suspendue par plusieurs pays européens.

Lors de son déplacement dans le Gard jeudi, la ministre Elisabeth Moreno avait tenu à rencontrer Mathieu et Alexandre, le couple gay de "L'amour est dans le pré". Les deux hommes ont confié avoir reçu des menaces de mort après la diffusion de l'émission. "Quand M6 a mis l'épisode où on s'embrassait très "généreusement", on ne se rappelait plus quand ça avait été tourné, raconte Mathieu Ceschin. Au moment de la diffusion, on était sur notre siège, en se disant, "mon Dieu, mon Dieu". Moi, j'ai dit "oh ma mère !" C'est à partir de là qu'on a eu des menaces de mort.

Alexandre Tola, Elixabeth Moreno et Mathieu Ceschin © Radio France - Sylvie Duchesne

Si vous trouvez de petits galets de toutes les couleurs, des galets repeints en poisson, dans la nature, un peu partout dans le Gard, voilà leur histoire. Pour surmonter le deuil, la perte de leur petite fille Charlotte à la naissance, en novembre dernier, un couple de nîmois dissémine depuis une semaine ces galets, à droite à gauche, de Nîmes au Grau du Roi. Des galets "Poissons Cha" pour faire voyager leur fille Charlotte, décédée à la naissance. Pour surmonter le deuil, la perte de leur petite fille à la naissance, un couple de nîmois dissémine des galets repeints en petits poissons à travers la nature. L'objectif : les voir parcourir le monde pour, d'une certaine façon, faire vivre et voyager leur petite Charlotte.

Le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique est interdit. Une entreprise de Bagnols-sur-Cèze (Gard) reçoit une amende record de plus de 360.000 euros. Le groupe Beaumet Energies (plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel) propose la vente de biens et la fourniture de prestations susceptibles de générer des économies d'énergie : pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, isolation thermique. L'entreprise est mise en cause pour avoir démarché 1.225 consommateurs par voie téléphonique sur une période de moins de deux mois, en août et septembre 2020.

La nouvelle carte scolaire du Gard est connue. Elle a été dévoilée ce mardi soir à l’occasion du Conseil départemental de l’éducation nationale qui s'est tenu à Nîmes. Au total, 52 classes ouvriront dans le Gard à la rentrée prochaine. Dans le même temps, 43 fermeront..

Les théâtres occupés. Comme partout en France, les intermittents du spectacle occupent plusieurs lieux emblématiques dans le Gard comme en Lozère depuis quelques jours. C'est le cas à Paloma, à Nîmes, mais aussi au Cratère d'Alès ou encore au théâtre de Mende.

Occupation du Cratère-Théâtre d'Alès votée ce mardi. © Radio France - Ludovic Labastrou

Une trentaine d'archéologues se sont rassemblés ce mardi après-midi sur le parvis de la Maison Carrée de Nîmes pour réclamer des augmentations de salaires et des embauches.

