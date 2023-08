La réussite du dispositif "vacances apprenantes" à Vedène

À moins d'une semaine de la rentrée scolaire, la cloche a déjà sonné à l'école Frederi Mitan à Vedène. Une centaine d'élèves, issus de quatre écoles élémentaires de la commune, ont fait leur pré-rentrée. Le dispositif s'appelle "vacances apprenantes" et a pour but d'accompagner les élèves en difficulté, du CP au CM2 et de leur redonner des habitudes de travail avant la rentrée et après deux mois de vacances.

Des petits groupes et un travail ciblé

L'intérêt, c'est d'abord d'apporter un accompagnement quasi particulier aux élèves. Avec pas plus de dix enfants par classe, les enseignants comme Martine reprennent les bases : "Ici, ce sont des CE2 qui vont passer en CM1 à la rentrée. On revoit la conjugaison de certains verbes au présent de l'infinitif ou à l'impératif par exemple, des notions qui sont normalement acquises dès le CP."

Le matin les élèves travaillent sur des exercices de mathématiques et de français pour revoir des notions non acquises durant l'année. © Radio France - Paul Tilliez

Les professeurs volontaires, payés durant ces deux semaines, peuvent notamment détecter des problèmes d'orthophonie ou d'orthographie plus facilement, précise Alexandra : "Dans une classe avec un peu mois de 30 élèves, on est souvent frustrés. On sait comment les aider, mais on n'a pas le temps. Là, c'est extrêmement satisfaisant. Une semaine équivaut à un mois de travail en classe complète."

Arriver prêt avant la rentrée

Pour Bruno-Yves Martin, directeur de l'école Frederi Mitan à Vedène et coordinateur du projet "vacances apprenantes" dans l'établissement, le dispositif fonctionne : "À la rentrée, les élèves qui ont déjà une ou deux semaines de classes allégées dans les jambes sont plus concernés. Ils ont leur matériel et remettent tout de suite le pied à l'étrier."

En plus de travailler les mathématiques et le français le matin, les journées sont plus souples qu'en classe normale. L'après-midi, les élèves pratiquent différentes activités ludiques comme la peinture, la cuisine, le sport, le théâtre ou le yoga.

Une reproduction du tableau "Le Cri" de l'artiste norvégien Edvard Munch, réalisée par les enfants de l'école de Vedène © Radio France - Paul Tilliez

Créé en 2020 après le covid pour rattraper le retard accumulé chez les enfants durant cette année tronquée, le dispositif "vacances apprenantes" réunit tous les ans des dizaines de milliers d'élèves, 300.000 l'an passé à l'échelle de la France. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, souhaite élargir dans les années à venir "ces stages de réussite" comme il les appelle, avec, en parallèle, la mise en place de transports scolaires dès la fin août pour faciliter l'accès pour tous.