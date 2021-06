"La réussite, on la mesure aux sourires" : les concerts ont repris au CaféMusic’ de Mont-de-Marsan

La musique est revenue dans la salle de concert du CaféMusic' de Mont-de-Marsan, samedi 29 mai. Après plus d'un an de silence, la faute à la pandémie, les organisateurs ont réussi le coup de force d'organiser un concert à peine deux semaines après l'autorisation gouvernementale pour la reprise. C'est le bluesman Nico Wayne Toussaint qui a occupé la scène. "On était tous très, très heureux, évidemment" déclare Julian Catusse, le programmateur artistique du CaféMusic'. Un grand bonheur pour la salle de concert même si le contexte est particulier : jauge à 80 spectateurs assis -au lieu de 500 debout-, pas de buvette, masque obligatoire. "Cela se passe très bien malgré tout" assure Julian Catusse. "On se dandine sur sa chaise et on est d'autant plus attentif."

"Il y a eu un tel manque de concerts, de spectacles vivants, que les gens sont très en empathie avec toute l'équipe du CaféMusic" remarque le directeur Didier Valdès. "Je crois que la réussite, on la mesure aux sourires en fin de concert (...) cela ne fait que renforcer notre certitude qu'il faut reprendre cette série de concerts, remettre le spectacle vivant à l'honneur." Mais pour les finances, une jauge à 80 personnes ne suffit pas à remplir les caisses. "Si on y arrive aujourd'hui, c'est grâce au Centre national de la musique qui a déployé énormément d'aides et de subventions" explique Julian Catusse, qui dit espérer une jauge plus importante pour la suite. Les prochains concerts, le 12 et le 26 juin, devraient accueillir 100 spectateurs. Les places sont à réserver sur le site internet du CaféMusic'.