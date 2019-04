Lutter contre la désertification des centres-bourgs ruraux : l'exemple de Saulgé

Saulgé, France

Après avoir installé quelques jardineries fleuries sur le parking, Sandrine Brunin, pèse quelques lettres sur son point "La Poste" installé à coté de sa caisse. La lilloise est gérante d'une supérette multiservice installée à Saulgé (Vienne). depuis janvier dernier.

Sandrine Brunin, gérante de l'épicerie multiservice de Saulgé © Radio France - Valentin BOISSAIS

Dans ce village de quelques 1000 habitants, l'ancienne épicerie avait fermé en juillet 2017. A l'époque, plus aucun commerce alimentaire n'était présent, il ne restait alors plus qu'un discret café installé à coté de l'église. Une fermeture qui posera des difficultés à certains habitants et en particulier aux personnes âgées qui ont parfois des difficultés à se déplacer.

Soutenue par sa canne, Joséphine, 82 ans est venue acheter quelques oignons et poster son courrier dans l'épicerie de Sandrine BRUNIN.

C'était une catastrophe lorsque l'endroit a fermé, il n'y avait plus rien, il fallait faire 12km aller-retour pour trouver des commerces.

Joséphine, 82 ans, résidente de Saulgé

La nouvelle épicerie propose aujourd'hui de multiples services : un guichet La Poste, fleuriste, épicerie, presse, pain, salon de thé, espace exposition. Cette multiplicité permet aux personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se déplacer à plusieurs kilomètres d'obtenir de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens dans l'épicerie.

Une initiative plébiscitée par la population

Depuis l'ouverture en janvier dernier, Sandrine BRUNIN a beaucoup de choses à gérer. Elle a obtenu la licence 3 de vente de boisson et ses journées se partagent entre le service, la délivrance et la réception de colis ou encore la vente de gaz. Son commerce est devenu aujourd'hui un point de rencontre pour de nombreux villageois de Saulgé.

Certains m'ont par exemple dit qu'ils avaient le sourire aux lèvres depuis la réouverture de l'établissement. Les efforts vont s'amplifier pour que ce lieu créer du dynamisme dans le centre bourg. Sandrine Brunin, gérante de l'épicerie multiservice de Saulgé

Ces efforts dont parlent la gérante de l'épicerie, ils concernent le fait de faciliter la venue des personnes à mobilité réduite au commerce. En partenariat avec la mairie deux projets sont en cours de réflexion :

- La création d'une sorte de "drive" pour apporter directement les produits à ces personnes

- La création d'un service de transport en direction de l'établissement pour que des habitants isolés et peu mobiles puissent se retrouver dans l'épicerie multiservice.

Une recherche de repreneur dans l'urgence

De juillet 2017 à janvier 2019, l'établissement était fermé. Au cours de cette période, 25 potentiels repreneurs se sont intéressés à l'offre de reprise. Tous n'étaient soit pas assez sérieux, soit ont été découragés par les difficultés qui s'imposent au repreneurs d'un tel établissement.

Face à la situation d'urgence, la mairie de Saulgé avait alors décidé de faciliter la reprise de l'épicerie. Des travaux de remise aux normes ont été fait et les trois premiers mois de loyer des murs ont été offerts à la nouvelle propriétaire.

Nous avions une authentique situation d'urgence, des riverains se plaignaient de la distance qu'ils avaient à parcourir jusqu'à Montmorillon simplement pour s'alimenter

Jacques Larrans, maire de Saulgé

Et pour cause, Montmorillon-Saulgé c'est une distance de 6km soit 12km aller-retour.

Près de trois mois après l'ouverture, le commerce se porte bien. Les services devraient se multiplier dans les prochains mois avec le développement d'une station service, l'arrivée d'un four à pizza ou encore l'instauration d'un système de "drive".