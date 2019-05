La révolution des familles

Bourgogne, France

Après-guerre, une famille c'était quoi ?

Dans les années 50, on se marie à l'église, la plupart du temps la femme ne travaille pas.... elle s'occupe du foyer, de l'éducation des enfants, qui sont parfois nombreux. Le mari détient l'autorité parentale et ça ne se discute pas.

Les femmes sont d'ailleurs dépendantes financièrement de leur époux. Il faudra attendre le 1er juillet 1965 pour que la loi autorise les femmes mariées à disposer de leur argent sans accord de leur mari et puissent par exemple ouvrir un compte bancaire

La libération des mœurs

La pilule est légalisée en France en 1967. Les femmes ont désormais le contrôle de leur corps, contrôle amplifié par la loi sur l'avortement en 1975. Cette même année, un texte autorise le divorce par consentement mutuel. Cela dédramatise les séparations et ça tombe bien car dans ces année-là, le divorce s'accélère. Les enfants font avec.

A partir de 1982, on parvient à concevoir les enfants "dans des éprouvettes". Une révolution scientifique qui permet à des couples stériles de fonder, enfin, une famille. Parallèlement, les familles se recomposent de plus en plus souvent autour de divorcés/remariés.

Comment les choses ont-elles évolué dans les années 2000?

La famille des années 2000 a moins d'enfants (un ou deux). Même si l'Yonne reste le département qui compte le plus de familles nombreuses en Bourgogne... c'est à dire de plus de 3 enfants. Des familles d'ailleurs souvent recomposées.

On se marie moins qu’avant, l’union libre ou le Pacs créé en 1999 ont la cote. La famille a encore évolué en 2013, le mariage est alors autorisé pour les couples de même sexe.

Prochaine étape attendue : l'ouverture de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) aux couples de lesbiennes, le projet sera présenté en conseil des ministres au mois de juillet.