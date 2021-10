Révolution du Petit Maroc : la transformation des bords de Loire

Après les aménagements sur le front de mer, la mairie de Saint-Nazaire lance sa révolution sur les bords de Loire. Le quartier du Petit Maroc, à l'Est de la ville, là où se déroule l'été le festival les Escales, est un peu comme une île, accessible uniquement par des ponts. Il y a eu de multiples projets ces dernières années, mais cette fois, ça y est la mairie se jette à l'eau!

Une tour ovale en béton clair de 12 étages

Projet sans conteste le plus impressionnant : une tour ovale, très fine, en béton clair, de 12 étages et de 40 mètres de haut, à la place de l'ancien hôtel du Pilotage, vue sur les bassins. Elle est l'oeuvre de The Architectes, retenu par le jury en juin dernier et va coùter 4,5 millions d'euros. Les premiers coups de pioche sont prévus pour début 2023, la tour devrait sortir de terre d'ici fin 2024. Cette tour servira de résidence étudiante pour 70 jeunes de la classe préparatoire de l'école des Beaux-Arts.

Près de la place de la Rampe, l'ex Hôtel du Pilotage, aujourd'hui disparu. C'est là que la tour pour les étudiants doit voir le jour d'ici 2024 © Radio France - Hélène Roussel

Le bailleur social Silene explique que ces logements publiques vont permettre aussi de réduire le coùt des études pour ces élèves : la facture passera de 7 mille euros par an à 3 500 euros par an. Avec un socle de 300 mètres carrés seulement et un rez-de-chaussée entièrement vitré, "ce sera traversant et lumineux, les maisons autour ne seront pas pour autant à l'ombre car le bâtiment est au nord", détaille Xavier Perrin, président de Silene.

Des tours comme à Barcelone, c'est inimaginable" - Véronique, une habitante

Pas de quoi rassurer les habitants du Petit Maroc qui dénoncent surtout le manque de concertation et qui craignent que ce quartier historique, berceau de Saint-Nazaire, ne soit dénaturé. "La colère monte, on va rassembler les habitants samedi pour voir comment on peut s'organiser. Qu'on imagine un avenir pour ce quartier, il n'y a pas de souci, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix" s'insurge Sophie Reboul, "des tours comme à Barcelone!! Et nous, on vient quand nous parler ?" tempête sa voisine Véronique.

Sophie Reboul, une habitante inquiète de la transformation de son quartier © Radio France - Hélène Roussel

"On ne fait pas de concertation sur la construction, en revanche, il y en aura une en ce qui concerne tous les aménagements autour" tente de rassurer Christophe Cotta, adjoint au maire chargé de l'urbanisme. Il faut dire que les appels à projets ne manquent pas : pour un bassin de plaisance, "les pêcheurs ne seront pas oubliés" promet le maire, David Samzun, des promenades, des espaces verts, des lieux ludiques. Tout reste ouvert mais "comme sur le front de mer, il y a un potentiel monstrueux" dit encore le maire qui l'annonce : "ce sera toujours le lieux des Escales, et pas question de rajouter des voitures. On réfléchit à construire un parking en hauteur de l'autre côté de l'écluse, côté ville".

Le Port lui aussi à l'intention d'investir les lieux. L'ancienne criée pourrait devenir un centre de formation SNSM, et une autre tour pourrait bien voir le jour pour regrouper toutes les activités maritimes. L'ancienne usine élévatoire quant à elle va se transformer en brasserie. Le Port pourrait donc libérer du foncier, une bonne nouvelle pour David Samzun qui n'a pas abandonné l'idée de construire, un jour, à Saint-Nazaire un hôtel de luxe.