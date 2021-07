La Ricamarie se prépare à évacuer 1400 personnes pour désamorcer une bombe

Les élus municipaux ont fait du porte à porte et collé des affiches dans les halls de tous les immeubles du périmètre qui doit être évacué.

Policiers, pompiers, élus ... La Ricamarie est une véritable fourmilière. La commune voisine de Saint-Etienne dans la Loire prépare l'évacuation de 1.400 habitants ce dimanche 4 juillet. 400 habitants du Chambon-Feugerolles vont aussi quitter leur logement pendant toute la matinée car les démineurs de Lyon vont venir désamorcer une bombe de la Seconde guerre mondiale, retrouvée il y a un an sur un terrain rue Waldeck Rousseau.

Un cercle de 400m de rayon autour de l'explosif doit être évacué. Les élus ont enchaîné le porte à porte et collé des affiches dans les halls des immeubles pour s'assurer que tous les habitants étaient bien informés de la marche à suivre.

Trois sites d'accueil à La Ricamarie le temps de l'opération

À partir de 7H dimanche 4 juillet, des bus de la STAS vont circuler pour permettre à chacun de quitter son logement sans difficulté. Des mini bus handi'stas vont prendre en charge les personnes à mobilité réduite.

La mairie de La Ricamarie ouvre trois salles pour les personnes qui n'ont pas de solution de repli. La salle Fernand Montagnon va accueillir les familles. Les personnes âgées ou en fauteuil roulant iront salle Vallette. Une troisième salle est prévue dans la cantine de l'école du centre pour d'éventuelles personnes positives au coronavirus. Les élus estiment accueillir au moins 400 personnes dans ces salles.

La nationale 88 coupée

Tout le monde doit être parti avant 9H. La police va passer dans tous les immeubles et devant toutes les maisons pour s'assurer qu'il n'y a plus personne. La nationale 88 et la voie de chemin de fer seront coupées.

L'opération de désamorçage devrait durer jusqu'à midi. La mairie recommande aux personnes évacuées de fermer les volets avant de partir au cas où il y aurait un souffle pendant l'opération.