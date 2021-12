La Riche : 300 personnes pour rendre hommage au jeune homme tué à coups de couteau la nuit du réveillon

Trois jours après la mort de Zinedine, 22 ans, tué à coups de couteau dans la commune de La Riche, sa famille organisait une marche blanche pour lui rendre hommage. 300 personnes étaient au rendez-vous. Pancartes, fleurs à la main, photos, tous ont honoré la mémoire du jeune homme le temps d'une après-midi.

Plus de 300 personnes étaient réunis pour soutenir la famille de Zinedine lors de cette marche blanche. © Radio France - Jean Rinaud

J'ai déjà perdu un frère, je ne veux pas en perdre d'autres

Un rassemblement qui est parti de la place de la mairie pour se rendre sur les lieux du drame, rue Louis-Niqueux. La famille et les proches de la victime ont ensuite lâché une dizaine de ballons blancs, avant de déposer des fleurs au pied de l'arbre où il aurait été poignardé. Un temps de recueillement a aussi été pris. La soeur de Zinedine a notamment pris la parole pour un appel au calme. "J'ai déjà perdu un frère, je ne veux pas en perdre d'autres.

La marche blanche s'est terminée sur les lieux du drame, rue Louis Niqueux. Des fleurs ont été déposées au pied d'un arbre pour rendre un dernier hommage à Zinedine. © Radio France - Jean Rinaud

Des riverains sous le choc

Violence gratuite, geste barbare, scène d'horreur, beaucoup de gens sont encore sous le choc après le décès de Zinedine. C'est le cas de Deyba, une amie de la famille de la victime, qui n'arrive toujours pas à réaliser ce qu'il s'est passé. "Je n'en dors plus la nuit, on n'arrive pas à comprendre comment on a pu en arriver là. Il était à côté d'un parking et ça a fini par une tuerie effroyable, je ne comprends pas. En plus, c'était un garçon dynamique, vivant très à l'écoute des autres, il avait un amour fou pour sa famille et surtout très dévoué pour son quartier, il n'y a rien à redire sur ce gamin. On a l'impression que ça arrive toujours aux meilleurs. Il ne méritait pas ça Zinedine, vraiment".

On nous l'enlève du jour au lendemain, c'est vraiment dur

Un sentiment de tristesse aussi partagée par le cousin de la victime Adge, âgé de 20 ans. " Je ne comprends pas. C'est gratuit. Il s'est mangé des coups de couteau par un mec qu'il ne connaissait pas vraiment et qui devait être sous alcool, c'est incompréhensible. La vie ce n'est pas un jeu, il ne va pas réapparaître le lendemain par magie, là on ne va plus le revoir", insiste le jeune homme effondré. "Zinédine il avait toujours le sourire, la banane, jamais agressif, et on nous l'enlève du jour au lendemain, c'est vraiment dur".

Une histoire de balle de baseball selon des témoins

Pour l'instant, une enquête pour homicide volontaire est en cours. Le service de police de Tours a déjà interpellé trois personnes, mises hors de cause. Les investigations se poursuivent. Du côté des riverains, l'histoire semble déjà bien dessinée. " Zinédine jouait avec une balle de baseball en bas du quartier Louis-Niqueux. La balle aurait touché un jeune homme qui est déjà connu pour des violences dans le quartier des Sanitas. Cet homme alcoolisé lui aurait alors mis cinq coups de couteau dans le dos", selon plusieurs témoins. L'auteur des coups n'a lui pour l'instant pas été identifié.