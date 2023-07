La Riche : l'opposition s'organise pour l'élection municipale partielle

Après la démission de 12 conseillers municipaux de la majorité sur 23 et 5 adjoints au maire, une nouvelle élection municipale aura donc lieu à La Riche, avant le 30 septembre prochain comme la Préfecture d'Indre-et-Loire l'a annoncé. Si l'opposition demande un temps supplémentaire pour organiser l'élection, compte tenu de cette période estivale, elle commence à s'organiser pour monter une liste municipale.

Un programme basé sur la continuité

L'opposition s'organise en collectif, "Ensemble pour La Riche", qui découle de l'association du même nom. Son président Anthony Vinciguerra explique le programme, "il va se baser largement sur le programme qui a permis l'élection de l'équipe lors des dernières élections, mais qui n'a pas été vraiment mené à bout pour les raisons qu'on connaît. On ne se pose pas comme une alternative puisqu'en fait nous nous sentons plus légitimes pour prendre la suite. On peut vraiment parler de rebond (...). On voudrait remettre les choses à leur place, donc avec des maîtres mots comme l'éthique en politique, faire de la démocratie participative, remettre de la bientraitance aussi parmi les agents en mairie, la confiance aussi dans les usagers vis à vis des services municipaux. Renouer le lien de confiance aussi avec la métropole, les services de l'Etat. Refaire de La Riche une ville attractive, avec une qualité de vie." A ses côtés, il y a notamment Armelle Audin, conseillère municipale et élue à la Métropole.

Le but de l'association est de promouvoir ce collectif pour attirer plus d'adhérents. Une liste est en cours d'élaboration.