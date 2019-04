La Riche : le campement illicite de Bulgares sur les îles noires évacué au plus tard en septembre

Par Jean Lebret, France Bleu Touraine

D'ici l'été, et au plus tard à la rentrée de septembre, le bidonville insalubre des Iles noires à la Riche ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Les 80 Bulgares qui avaient élu domicile sur place seront soit réinsérés, soit expulsés du site pour les plus réfractaires.