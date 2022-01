La Ringueta, la fête des jeux traditionnels revient à Sarlat après deux ans d'absence

La fête des jeux traditionnels occitan est prévu le weekend du 4 et 5 juin prochain. L'an dernier et en 2020, l'évènement avait été annulé à cause de la crise sanitaire.

La grande fête des jeux traditionnels Occitan aura bien lieu cette année. La Ringueta est prévu le premier weekend de juin à Sarlat, les 4 et 5 juin. Cela fait deux ans que l'évènement est annulé à cause de la crise sanitaire. Il réunit habituellement plusieurs milliers de personnes pour ces jeux traditionnels : course de brouettes, tir à la corde mais aussi les danses occitanes et un grand bal.

La Ringueta est organisée par des bénévoles de l'association du même nom. Ils organisent leur assemblée générale le vendredi 21 janvier à 20h30 dans la salle Pierre Denoix au Colombier (dans l'ancien hôpital) à Sarlat.