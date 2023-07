La rivière le Galeizon dabns les Cévennes qu'affectionne les baigneurs sous haute surveillance

L'été à la rivière, un plaisir mais aussi un danger potentiel. En cause, les feux et autres Barbecue, qui sont pourtant strictement interdits à 200 m des massifs forestiers. Le risque de propagation par une simple flammèche est important et peut avoir des conséquences sur les biens mais aussi sur la biodiversité. Pour éviter cela des patrouilles régulières de l'ONF (Office national des forêts) et de l'OFB (Office français de la biodiversité) et de la gendarmerie du Gard. Nous avons assisté à un de ces contrôles au bord du Galeizon tout près de Cendras.

Un danger de tout les instants

Une fin d'après-midi au bord du Galeizon, les baigneurs se font lézard et sont surpris par l'ONF. L'idée sensibiliser les usagers de ce coin idyllique sur le risque feu de forêt. "Je ne l'ai jamais fait de feu, si une fois" dit celui-là "les gardes m'ont alerté, je l'ai éteint et je ne l'ai plus jamais fait". "Quand c'est tout sec, ca brûle à vitesse grand V" explique cet adolescent, "il ne faut pas le faire c'est dangereux".

Voiture garée sur un accès réservé au secours : amende

Comme stipulé par un arrêté préfectoral, pas de feu à moins de 200M d'un massif forestier. Pas de BBQ, de feu même au bord de la rivière. "C'est notre principal souci", des voisins du Galeizon qui remarquent "chaque année, c'est pareil des soirées qui virent mal et les déchets qu'on laisse sur place". Le contrôle ce mardi soir s'est mal terminé pour un usager qui a garé sa voiture (alors que c'est interdit et signalé par panneau) sur un accès réservé aux secours (une piste DFCI : Défense de la foret française contre les incendies). Il lui en a couté 135€

"Qu'il est escarpé le chemin pour rejoindre la rivière le Galeizon" © Radio France - L Labastrou

Des consignes à respecter pour un été sans feu

Prendre le frais au bord d'une rivière ou tout simplement se promener en forêt n'est pas anodin. La préfecture du Gard a un site dédié pour éviter tout risque https://www.risque-prevention-incendie.fr/gard/ . Ne pas fumer en foret, feu de camp interdit ou barbecue, ce rappel, le feu se déplace plus vite qu'un randonneur, sa propagation peut dépasser les 5km/h et les fortes chaleurs et une hygrométrie basse (sècheresse) favorise les éclosions très rapides.

