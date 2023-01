La RN 116 sera gérée par le département des Pyrénées-Orientales d'ici un an

La RN 116, route qui traverse le département et relie Bourg-Madame à Canet-en-Roussillon en passant par Prades et Perpignan, revient sous la gestion du département des Pyrénées-Orientales. La décision du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été publiée au Journal Officiel ce dimanche 8 janvier. A compter du 1 janvier 2024 donc, il sera à la charge du département d'assurer l'entretien et les aménagements nécessaires de la dite route. Une décision dont Hermeline Malherbe, présidente de département s'est dit réjouie.

ⓘ Publicité

Un désengagement de la part de l'Etat pour la député Sandrine Dogor-Such

De son côté la députée RN Sandrine Dogor-Such s'oppose à ce transfert. Selon elle il s'agit là d'un désengagement de la part de l'état et le département ne fera pas les aménagements nécessaires. Pour rappel en septembre dernier le conseil département avait voté sa candidature pour la gestion de la départementale, en séance plénière, à la quasi unanimité, un seul conseiller de l'opposition (droite) s'est abstenu. Personne n'était contre.