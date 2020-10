La RN147 déviée par Montmorillon pendant trois semaines

La nationale 147 est en travaux depuis une semaine et pour encore deux semaines à Lussac-les-Chateaux. Pendant toute cette période, le trafic entre Lussac-les-Chateaux et Moulismes est dévié par Montmorillon.

Chaque jour, ce sont plus de 6000 véhicules supplémentaires qui traversent la ville de Montmorillon. Un quart d'entre eux sont des poids-lourds. Une déviation qui ne passe pas inaperçue. Pollution sonore, circulation dense... les riverains prennent leur mal en patience.

Sur la route de Lussac à Montmorillon, il faut parfois tendre l'oreille pour s'entendre parler. Les poids lourds passent les uns après les autres. La maison de Jean-Louis donne sur la route départementale. Depuis une semaine il observe le spectacle des camions sur le pas de sa porte : "J'en ai compté une fois entre 20 et 30 qui remontaient sur Lussac. Ça fait du bruit et puis il y a de la circulation..."

Un peu plus loin dans une rue tranquille, ce qui dérange Serge c'est un emplacement pour poids-lourds juste devant sa porte sur lequel les routiers s'arrêtent la nuit.

Mais les riverains prennent leur mal en patience. Maurice relativise : "C'est vrai que ça fait du bruit mais bon, si il le faut, il le faut... ça durera trois semaines. On est bien équipés en fenêtres insonorisées donc pas de problème."

Ceux qui y voient du positif ce sont les commerçants : la déviation amène des clients chez Gilles, patron du bar tabac : "Il y a un passage plus important donc on accroche une clientèle plus importante. Chaque jour il y a 30 à 40 clients de plus. Nous on travaille dans un monde bruyant déjà donc c'est pas la route qui va nous gêner."