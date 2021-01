La Roche-Canillac en Corrèze perd sa pharmacie, pas assez rentable

Une nouvelle illustration de la désertification rurale. La Roche-Canillac en Corrèze n'aura plus de pharmacie à la fin de la semaine. La pharmacienne du village de 150 habitants a annoncé qu'elle fermait son officine dont la rentabilité n'était plus suffisante selon elle.

On parle souvent de la disparition des médecins en milieu rural. La Roche-Canillac en Corrèze a réussi jusqu'à présent à en garder un. En revanche c'est une pharmacie qu'elle n'aura plus dès la fin de la semaine. La pharmacienne qui tenait l'officine a décidé de fermer. Celle-ci n'est plus assez rentable selon elle. La Roche-Canillac il est vrai ne compte que 150 habitants. Et même mis bout à bout, les villages voisins ne peuvent apporter une clientèle pléthorique. Désormais, c'est à Marcillac-la-Croisille à 15 km ou à Lagarde-Enval, 17 km que les habitants de la Roche-Canillac devront se rendre.

Un réseau de soin fragilisé

Pas si simple souligne Jean-Paul. "Il y a des gens qui ont besoin de médicaments comme moi qui ai eu un cancer. Moi je peux me déplacer. Par contre les gens qui n'ont rien je ne sais pas comment ils vont faire". De fait la fermeture de la pharmacie désorganise tout le réseau de soin du secteur. Anne est l'une des infirmières du cabinet basé à Saint-Martin-la-Méanne, tout proche. "Beaucoup de personnes qui habitent dans le coin allaient chercher leurs médicaments et nous on y passait on pouvait de temps en temps les leur ramener. Mais là ca va être plus compliqué".

La santé moins que la sécurité

La mairie, prévenue très tardivement regrette le maire Patrick Leresteux, cherche une solution alternative. Mais sa marge de manœuvre est faible. "Il s'agit une profession réglementée rappelle le maire. Et du côté de la collectivité nous ne disposons pas d'outils qui nous permettraient de peser sur les orientations futures". Le maire regrette surtout qu'en matière de santé la situation des petites communes ne soient pas prises en compte. "On parle régulièrement de sécurité qui mobilisent les forces de police et les autres professionnels. Mais on ne se mobilise pas assez sur la question de la sécurité en termes de santé de la population". Et c'est d'autant plus dommageable pour des petites communes qui, c'est le cas de La Roche-Canillac, voient ces derniers temps de nombreuses familles s'installer.

