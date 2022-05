La Roche-de-Glun : un circuit de karting trop bruyant pour un collectif d'habitants

Un collectif d'une poignée de familles vivant dans les alentours du circuit de karting Arena 45 à La Roche-de-Glun s'est constitué. Les habitants ne supportent plus le bruit ! Le gérant du circuit, conscient des nuisances, souhaite une entente et réfléchit à l'aménagement de nouveaux horaires.

La vue est belle depuis les hauteurs de Châteaubourg : vue sur le Rhône... mais aussi sur le circuit de karting. Et le bruit est devenu incessant, voire insupportable pour le voisinage. "C'est permanent, on dirait des frelons qui volent tout le temps... ça rend dingue" sourit jaune Emmanuelle. Avec Maryline, qui vit à côté, elles sont à l'origine du collectif qui veut tenter de faire changer les choses. Autrement dit, qu'il y ait moins de bruit.

En cause : le circuit de karting Arena 45, à La-Roche-de-Glun. Les pilotes font des tours, le bourdonnement est en effet permanent depuis les hauteurs. "Tous les jours, de 9 heures à 12 heures 30, puis de 14 heures à 17 heures 30" raconte Emmanuelle, "aussi les jours fériés, et jusqu'à 20 heures le jeudi, quand les horaires ne sont pas dépassés" précise Maryline.

Le collectif qui réunit pour le moment six familles de riverains compte s'agrandir. Des tractages dans le secteur sont prévus. Ils demandent également la pose de capteurs de son, pour pouvoir indiquer l'intensité des décibels subie par le voisinage, et en appellent au gérant du site comme à la préfecture de l'Ardèche.

A ne pas confondre : on ne parle pas là du karting de la Roche-de-Glun, mais du circuit de karting Arena 45 juste à côté, qui appartient à la CNR. Il s'agit d'un circuit créé en 1975, qui a fait référence dans les années 80 et 90. L'actuel gérant a repris l'exploitation en 2019. Le site réunit depuis plusieurs activités : c'est une école de pilotage, aussi un centre agréé de formation et un magasin de revente de matériel de karting et d'entretien. De plus, une association de licenciés y est hébergée. Le gérant n'est autre que Didier André, 48 ans, ancien pilote professionnel, aujourd'hui entraîneur et manager.

Il y a clairement une problématique, on en est conscient. On essaie de trouver un terrain d'entente. Forcément ça prend du temps - Didier André, le gérant

_"Quand j'ai récupéré l'exploitation du site, l_'association avait 70 licenciés. Aujourd'hui, on a dépassé la barre des 250. Il y a de nouveau un attrait et de la fréquentation. Il y a eu du changement. On a plus de monde, donc forcément, il y a plus de bruit" explique Didier André.

Concernant le bruit des moteurs, Didier André assure être dans les clous. "On est régi par la Fédération française du sport automobile. Il y a un cahier des charges défini. _Il y a des contraintes fédérales, tous les karts qui roulent sont dans la législation._" Et d'ajouter : "Quand bien meme on aurait le pouvoir de changer quelque chose, ça irait à l'encontre de l'homologation du véhicule !"

Quant à la pose de capteurs, l'ancien pilote professionnel reste prudent. "Encore faut-il savoir de quelle mesure on parle ; on est sur un site au bord du Rhône, avec une falaise en face. Forcément le bruit a tendance à ricocher, que ce soit sur l'eau ou sur la roche. En fonction du vent, des riverains plus en hauteur peuvent même entendre aussi. Si c'est clairement mettre un sonomètre à la sortie des karts, on est en règle, on a que du matériel homologué ! L'étude n'est pas si simple."