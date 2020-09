La Roche-sur-Foron attend l’arrivée du tour avec impatience mais sans se faire trop d’illusions

"La ligne d’arrivée sera juste là." Ludovic pointe du doigt un point situé à moins de 100 mètres de sa boulangerie. "Jeudi, je serai au cœur du Tour de France", sourit celui qui a ouvert son commerce il y a un an. Les cyclistes, la caravane publicitaire… tout le barnum de la Grande Boucle va passer devant sa boutique. "Mais les clients eux seront-ils là ? Je ne sais pas." Entre les routes coupées (toutes les infos en cliquant ICI) et la bulle sanitaire mise en place autour de la course, le boulanger reste prudent."Je ne sais pas comment appréhender cette journée. On va faire venir le personnel pour préparer au fur et à mesure. Ce n’est pas la peine d’en faire trop si personne ne peut venir."

Jeudi, pour l'arrivée de la 18e étape du Tour de France à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), de nombreuses rues seront interdites à la circulation. © Radio France - Richard Vivion

REPORTAGE : La Roche-sur-Foron prête à recevoir le Tour. Copier

Retombées... dans les années à venir

"Il ne faut pas se faire d’illusions", commente la patronne d’une boutique du centre-ville. "Jeudi on ne verra certainement pas beaucoup de clients dans nos magasins." Mais pas question de jouer les rabat-joie. "Une arrivée du Tour c’est génial. C’est un grand coup d’éclairage sur notre petite ville." Normal pour la première commune d’Europe à avoir été doté, en 1885, de l'éclairage électrique public."Les gens vont voir de belles images et cela donnera envie de venir chez nous. Les retombées, on les aura les années suivantes."

Les commerçants de la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) ont décoré les vitrines aux couleurs du Tour de France. © Radio France - Richard Vivion

Aux couleurs du Tour. "C'est génial d'avoir une arrivée", confie Stéphanie, l'une des commerçantes du centre-ville de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

Première

Jusque-là, la cité médiévale de Haute-Savoie n’avait vu que passer le peloton. Pour la première fois cette année, il va s’arrêter après une étape (18e) de 175 km, avec un départ donné à Méribel (Savoie) et un passage par le plateau des Glières. Alors pour sa première fois avec le Tour, la Roche-sur-Foron s’est fait une beauté. La quasi-totalité des commerces arbore les couleurs de la Grande Boucle. Fanions, maillots… du jaune et de poids rouges. "Dans cette période tristounette, cela apporte un élément de festivité", indique le nouveau maire. "Et pour l’avenir, le Tour va nous apporter de la notoriété", assure Jean-Claude Georget.

Le maire de La Roche-sur-Foron, Jean-Claude Georget. © Radio France - Richard Vivion

Le parcours de la 18e étape (17/09) du Tour de France, 175 km entre Méribel et La Roche-sur-Foron. - (Document ASO)

Pas d’écran géant ni de concert

Seul ombre au tableau, l’évolution de l’épidémie de Coronavirus a contraint la maire à renoncer à l’installation d’un écran géant sur la place de l’Hôtel de Ville. Elle a également annuler le concert prévu pour l’arrivée du Tour de France.