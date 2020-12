La ville de La Roche-sur-Yon a annoncé ce mardi le palmarès des prénoms les plus souvent donnés à des nouveaux nés en 2020. Chez les garçons, c'est Arthur qui s'impose, et chez les filles, Romy est largement en tête. Il y a eu 26 déclarations de naissance en plus cette année par rapport à 2019.

La Roche-sur-Yon : Arthur et Romy, les prénoms les plus donnés en 2020

Le vainqueur est... Arthur ! Le prénom Arthur est en effet celui qui a été le plus donné, en 2020, aux enfants nés à La Roche-sur-Yon. Le palmarès, révélé ce mardi par la mairie, indique que ce prénom d'Arthur a été donné à 27 petits garçons. Il détrône Gabriel, qui s'était imposé ces deux dernières années. Viennent ensuite Sacha, Noé, Louis et Raphaël.

Romy chez les filles

Coté filles, c'est Romy qui arrive en tête. Avec 24 bébés, c'est la première fois que ce prénom est le plus donné à La Roche-sur-Yon. Il devance Inès, Jade, Léa et Louise.

La mairie indique aussi que quelques prénoms anciens reviennent à la mode, comme Léandre, Marcel, Célestine, Colette, Aliénor, Hilaire et Hippolyte. Il y a aussi ceux qui sont issus de célèbres séries de cinéma : Aria/Arya (Game of Thrones), Arwen et Elijah (Le Seigneur des Anneaux), Leïa (Star Wars) ou encore Esmée (Twilight).

Côté historique, mythes et légendes, on retiendra Ulysse, Achille, César et Auguste. Côte musique : Billie, Izia et Marley.

Au 24 décembre, la Ville a enregistré 3029 déclarations de naissances dont 1474 filles et 1555 garçons. C'est 26 de plus qu'en 2019.