La Roche-sur-Yon change ses abribus et panneaux publicitaires

La ville de La Roche sur Yon change son mobilier urbain.162 abribus et des panneaux d'affichage vont d'ici juillet être supprimés petit à petit et aussitôt remplacés par un mobilier flambant neuf pour les 12 ans prochaines années.

Plus beaux et plus écolos, 162 abris voyageurs de la Roche-sur-Yon ont commencé à être remplacés. "Il y a de nouvelles préoccupations liées à la transition écologique, certains vont intégrer soit des toitures végétalisées, soit des panneaux photovoltaïques - explique Anne Aubin Sicard, 1ère adjointe au maire de La Roche-sur-Yon - et puis des câblages USB pourront être réalisés et certains seront équipes de WIFI".

Les panneaux d'affichage, sucettes et grands panneaux, seront également modifiés. 20 panneaux de 12 m2 disparaîtront totalement pour limiter la publicité. Le chantier doit s'échelonner jusqu'au 22 juillet: "Nous commençons par les lieux où les abris voyageurs sont les moins utilisés et nous terminerons en période de vacances par les abris du centre-ville les plus utilisés pour limiter la gêne aux usagers".

Le nouveau concessionnaire -le groupement d’entreprises Philippe Védiaud Publicité et Cocktail Développement - paie une redevance à la ville qui ne débourse rien pour ses travaux. Et il s'autofinance par la publicité qui sera affichée sur ses abris et panneaux.