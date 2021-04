La Roche-sur-Yon : derniers jours pour acheter des plants du conservatoire du potager extraordinaire

Plus que trois jours, pour profiter de la vente organisée par le conservatoire du potager extraordinaire, à La Roche-sur-Yon. L’association a lancé cette vente de plants en début de semaine, en « click and go », c’est-à-dire qu’il faut débord réserver puis venir chercher sa commande. Mais tout ce week-end, c’est en vente directe, sur place, ce qui permet aussi de bénéficier des conseils des jardiniers.

Sauvegarder des espèces rares ou en voie de disparition

La première mission du conservatoire est sociale, puisqu'il s'agit d'un chantier d'insertion. A ce titre, il accueille neuf personnes, encadrées par cinq permanents. Mais cette démarche s'appuie sur le préservation d'espèces végétales, notamment locales, précise Nicolas Brenon, le directeur du potager et du conservatoire : « on a une forte mission de conservation, par exemple sur la grise du marais vendéen. C’est une courge qui est originaire de Vendée et qui a failli disparaître. On essaye de la remettre en avant car elle a des qualités qui nous paraissent très intéressantes. On a aussi un gros travail sur les lagénarias. Ce sont des gourdes, des calebasses, qui ont été les plantes les plus utilisées au monde. Leur disparition a été causée par l’apparition du plastique ». Au total, ce sont près de 3.000 espèces que le conservatoire tente de préserver, avec l'aide aussi d'une bonne centaine de bénévoles.

La vente en drive © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le conservatoire du potager extraordinaire vous accueille jusqu'à dimanche soir 18h. C'est route de Beautour, à la Roche-sur-Yon