La Roche-sur-Yon : des militants homophobes saccagent le stand du centre LGBT de Vendée en centre-ville

Le stand du centre LGBT de Vendée, installé au milieu de la place Napoléon de La Roche-sur-Yon samedi 18 mai pour informer sur la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie a été saccagé par une quinzaine de jeunes, certains portant des vêtements à l'effigie de la "Manif pour tous".

Vendée, France

Un "groupe d'une vingtaine de jeunes extrémistes de la Manif pour tous" ont saccagé le stand du centre LGBT de Vendée, installé place Napoléon dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon samedi 18 mai en début de soirée, rapporte l'association, vidéo à l'appui.

Slogans homophobes et drapeau arraché

"Ce samedi 18 mai 2019, pendant notre journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, un groupe d'une vingtaine de jeunes extrémistes de la Manif pour tous, a traversé violemment notre village en scandant 'Homo-folie ça suffit' en arrachant drapeaux et ballons et en renversant des grilles d'exposition", écrit le centre LGBT sur sa page Facebook.

L'association annonce que "la police ne prenant pas de plainte le week-end, le Centre LGBT ainsi que les associations partenaires vont déposer plainte dès lundi".