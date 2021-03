La Roche-sur-Yon : l’église Saint-Louis entre dans une nouvelle phase de travaux

C'est le plus vaste édifice religieux de la Vendée : l'église Saint-Louis, dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon, est toujours en restauration, et une nouvelle phase de travaux commence ce lundi 8 mars. Le chantier a débuté en fait en 2017. Aujourd'hui, c'est la partie extérieure du bâtiment qui entre en travaux, mais on est encore loin d'en voir terminé.

Un chantier d'une dizaine d'années

L’église fait l'objet d'un grand plan de rénovation jusqu'en 2027, pour un coût de 6,5 millions d’euros. C'est financé par la ville, qui est propriétaire, et la fondation du patrimoine. La première phase a porté sur la sacristie et la porte de la nef principale. A partir de ce lundi et jusqu'en novembre, ce sont la toiture et les ouvrages d'eau pluviale qui vont être restaurés. Un échafaudage va être mis en place côté nord, sur la rue du président de Gaulle. Ces travaux reprendront en janvier 2022, cette fois côté sud.

En parallèle, dès le 4 avril, l'église sera fermée jusqu’en septembre pour des travaux intérieurs. Le chauffage va être remplacé ainsi le système de sécurité incendie.

L’église Saint-Louis date du début du 19° siècle. Elle est de style néoclassique, mais ses grands piliers massifs sont représentatifs de l'architecture napoléonienne. L'édifice a été classée Monument Historique en 1982.