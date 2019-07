La Roche-sur-Yon : la justice autorise la mairie à expulser les gilets jaunes de leur "maison"

Vendée, France

Le tribunal administratif de Nantes a jugé recevable la demande d'expulsion des gilets jaunes de La Roche-sur-Yon, qui occupent leur "maison" prêtée par la mairie depuis maintenant sept mois, dans un jugement rendu mardi matin, annonce la ville à France Bleu Loire Océan. Début avril, dans une première décision, le juge des référés avait rejeté la demande de la mairie et refusé d'expulser les gilets jaunes. Le maire avait alors déposé un second recours.

Nous allons faire connaître cette décision aux gilets jaunes, et ils auront 48 heures pour déménager leurs affaires et quitter les lieux dignement"

- Luc Bouard

48 heures pour quitter les lieux

"Le juge a confirmé notre demande, et estimé que l'occupation des lieux devait cesser, vu que c'est un trouble non pas à l'ordre public mais à la jouissance d'un bien, et que le lieu n'est pas adapté pour recevoir du public", affirme le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard.

"Nous attendons le retour du greffe qui nous signifie cette décision et nous la ferons connaître aux gilets jaunes", assurait mardi soir le maire de La Roche-sur-Yon. Dès que ce sera fait, le maire laisse 48 heures aux occupants pour quitter les lieux.