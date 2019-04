La Roche-sur-Yon : La justice rejette la demande de la mairie d'expulser les occupants de la "maison des gilets jaunes"

Vendée, France

C'est une claque pour la mairie de La Roche-sur-Yon. La ville avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, pour obtenir en urgence l'expulsion des gilets jaunes de leur fameuse "maison" du boulevard d'Angleterre. Le bâtiment, un annexe de l'école maternelle Maria Montessori, leur avait été prêté au mois de décembre pour la tenue du grand débat.

La mairie n'a pas fourni assez de preuves de ses arguments

La mairie leur avait demandé de rendre les clés pour le 20 mars. Les gilets jaunes refusent. La ville a donc saisi le juge des référés, pour lui demander "d'enjoindre les occupants" de "libérer immédiatement les lieux" avec "au besoin le recours de la force publique". Le refus du juge est très net.

La mesure d'expulsion sollicitée ne présente en l'état de l'instruction ni un caractère d'urgence ni un caractère d'utilité. La requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions"

- Le juge des référés

Pour appuyer sa requête, la mairie avait affirmé que les gilets jaunes avaient commis des dégâts à l'intérieur du bâtiment, et que la directrice de l'école maternelle voisine s'était plainte de nuisances. Or la ville "ne produit aucun témoignage attestant de nuisances ou de troubles particuliers", écrit le juge. Pour ce qui est des dégradations, elle "ne justifie que l'application d'une peinture jaune sur la porte d'entrée et l'huisserie en bois d'une fenêtre".

Aucune restriction de durée dans le document signé avec les gilets jaunes

Surtout, la mairie estimait que les gilets jaunes occupent le bâtiment de façon illicite. La maison leur avait été prêtée à titre gracieux, explique la mairie, pour le temps du grand débat. Elle a donc demandé leur départ dès la fin de celui-ci. Mais selon le juge, les gilets jaunes ont de plus signé avec la ville un papier attestant de leur prise de possession du local qui ne comporte "aucune restriction de durée".

Le maire de La Roche-sur-Yon Luc Bouard avait pourtant affirmé sur France Bleu Loire Océan que l'occupation du local avait "toujours été sous une condition, que c'était temporaire".