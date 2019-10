La Roche-sur-Yon : la police tire un coup de feu pour achever un chevreuil blessé sur la route

Vendée, France

La police de La Roche-sur-Yon a tiré un coup de feu dimanche soir, aux alentours de 17 heures, pour achever les souffrances d'un chevreuil agonisant sur la chaussée, rapporte le commissariat ce lundi.

Un danger pour la circulation

L'animal aurait été percuté par un véhicule qui a pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre, sur la nationale 160 sur le contournement de la ville, entre le rond-point des Etablières et celui des Olonnes.

Sur place, les policiers ont pris la décision d'abattre l'animal avec leur arme de service. Le chevreuil se débattait et bougeait beaucoup en agonisant, et les policiers ont estimé qu'il pouvait mettre en danger les automobilistes. Ils ont signalé leur décision à l'ONCFS, l'office national des forêts et de la faune sauvage, et pris contact avec les services du conseil départemental pour dégager le cadavre de l'animal.