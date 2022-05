La ville de La Roche-sur-Yon met en place le permis de louer. Concrètement, et pour lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil, les propriétaires de logements devront -dans certaines rues- déclarer leur logement auprès de la ville. Et ils pourront être contrôlés.

Pour lutter contre l'habitat indigne la ville de La Roche-sur-Yon met en place le "permis de louer". Elle est la première ville de Vendée à le faire. A chaque renouvellement de bail et dans les immeubles construits avant 2006, le propriétaire d'un logement vide ou meublé devra donc se déclarer en mairie. S'il ne le fait pas l'amende peut aller jusqu'à 5.000 euros. Ensuite des visites de contrôles improvisées seront menées par les services de la ville afin de vérifier l'état du logement. Si celui-ci n'est pas aux normes il ne pourra plus être loué. L'idée est donc bien de pousser les bailleurs à effectuer les travaux nécessaires.

"On peut réaliser de manière aléatoire un diagnostic avec un technicien de la ville - explique Sophie Montalétang adjointe au maire de La Roche-sur-Yon chargée des solidarités et de la santé- et on peut interdire la mise en location". Cela n'a pas d'effet sur le bail en cours mais les prochaines locations ne seront pas possibles.

Sophie Montalétang adjointe au maire de La Roche-sur-Yon, chargée de la solidarité et de la santé © Radio France - Yves-René Tapon

L'expérimentation de ce permis de louer concerne pour le moment 35 rues autour du quartier des Halles, l'un des plus anciens de la ville, où 1.100 logements sont en location. Et 200 nouvelles locations y sont enregistrées chaque année. La mesure expérimentée jusqu'à la fin de l'année pourra ensuite être étendue à d'autres quartiers de l'agglomération.

Le quartier des halles à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon

Interview de Sophie Montalétang Copier