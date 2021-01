La Roche-sur-Yon : le bassin extérieur de la piscine du Cap de nouveau accessible

Piquer une tête dans la nouvelle piscine du Cap à La Roche-sur-Yon, c'est à nouveau possible. Depuis le samedi 23 janvier, conformément aux directives gouvernementales, la piscine du Cap a rouvert au grand public son bassin extérieur de 50 mètres, jusqu'au 31 janvier pour le moment. Cette toute nouvelle piscine a ouvert ses portes pour la première fois fin octobre, quatre jours avant le deuxième confinement. Ce samedi 23 janvier a donc sonné comme un nouveau départ.

48 nageurs grand public maximum

"On est heureux car on voit le sourire des gens, raconte Vincent Wahart, le responsable de la piscine. On voit à la sortie que ça fait du bien, aussi bien au physique qu'au moral." Pour cette réouverture, la jauge est limitée à 96 personnes. "On met douze personnes maximum par couloir", explique Vincent Wahart. Mais sur les huit couloirs, quatre sont utilisés par les clubs. La fréquentation pour le grand public est donc limitée à 48 personnes, sauf le dimanche.

En cas de confinement, je souhaite qu'on puisse garder ces équipements extérieurs ouverts pour la pratique du sport.

Pour accéder jusqu'au bassin extérieur, les nageurs doivent suivre un parcours précis. D'abord, les agents à l'accueil recueille les coordonnées, au cas où un cas de Covid-19 serait déclaré. Ensuite, masque sur le visage, ils avancent jusqu'aux casiers. "Ce n'est que là qu'on peut le retirer", précise le responsable de la piscine. La douche est ensuite obligatoire avant d'accéder jusqu'au bassin extérieur.

"On goûte à une vie normale"

Dans le bassin, François, bonnet de bain noir sur la tête, enchaîne les longueurs dans une eau à 27 degrés. "C'est un double bonheur, raconte ce Yonnais. Celui de pouvoir nager à nouveau, et surtout celui de nager en extérieur en plein hiver." "Ça fait du bien de revoir du monde, d'échanger, témoigne Anthony, maître-nageur. L'aspect social ressort et ça fait du bien. On goûte à une vie normale."

Une vie presque normale, mais pour combien de temps ? Avec la menace d'un nouveau confinement, Sébastien Allain, adjoint aux sports et à la jeunesse à la mairie de La Roche-sur-Yon promet une chose : "On va encore s'adapter." Et il a un souhait : "Qu'on puisse garder ces équipements extérieurs ouverts pour la pratique du sport."

Horaires d'ouverture de la piscine du Cap jusqu'au dimanche 31 janvier :

> Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 12h à 13h45

> Mercredi : 12h à 17h

> Samedi : 14h à 17h

> Dimanche : 9h à 12h