La Roche-sur-Yon se prépare à accueillir le FC Nantes en match amical

Le FC Nantes joue face au club italien du Genoa pour son dernier match amical, au stade Henri Desgrange à La-Roche-sur-Yon. Cela faisait huit ans que les Canaris n'étaient pas venus dans la préfecture vendéenne. Mais pour La Roche Vendée Football, ça demande une grosse organisation.

Les amoureux du ballon rond en Vendée sont ravis ! Le FC Nantes est à La Roche-sur-Yon ce samedi. Les Canaris affrontent le club italien du Genoa pour leur dernier match amical avant la reprise de la Ligue 1. C'est à 19h au stade Henri Desgrange, un stade qui peut accueillir jusqu'à 9000 spectateurs.

180 bénévoles, la sécurité à son maximum

Les Nantais n'avaient pas foulé la pelouse yonnaise depuis 2009 et leur rencontre face à La Corée du Nord. Ce match samedi est donc un événement à La Roche-sur-Yon. Le club organisateur, La Roche Vendée Football, a dû mettre les bouchées doubles pour l'organisation.

Le club a réussi à mobiliser 180 bénévoles. "C'était pas évident en période de vacances, souligne le président de La Roche Vendée Football, Thierry Barbarit. Il faut dispatcher les stadiers, commander les boissons, gérer les relations avec la préfecture et le FC Nantes".

La sécurité a été le pan le plus compliqué à gérer. La préfecture de Vendée a en effet demandé des moyens très importants. "On doit avoir des gens un peu partout, qui surveillent tout ce qui se passe, détaille Dominique, un des bénévoles. On a dû faire venir une société de sécurité pour palper tous les spectateurs."

La pelouse du stade Henri Desgrange a été bichonnée pour accueillir le FC Nantes. © Radio France - Aurore Jarnoux

Les services de la mairie ont également été mis à contribution. Ils se sont occupés de la pelouse, elle doit être parfaite. Le coach nantais, Claudio Ranieri, est intransigeant là-dessus. Mais Alberto et ses collègues sont confiants. "Elle est en très bonne forme, elle a été bien arrosée", sourit Alberto.

Ça va être une très belle fête, la fête du football pour la Vendée" - Guy, speaker de La Roche Vendée Football

Mais le club et la ville sont très heureux de la venue des Canaris. "Pour moi, c'est très valorisant d'accueillir de grandes équipes, souligne Guy, le speaker du club yonnais. Et Guy va s'en donner à cœur joie. Il compte bien mettre l'ambiance "histoire d'enflammer le public".

Vers un partenariat avec le FC Nantes

Le président de La Roche Vendée Football compte bien également se rapprocher du club nantais pour mettre en place un partenariat. "Les discussions sont en cours, explique Thierry Barbarit. Nous souhaiterions de temps en temps pouvoir accéder à la Jonelière, avoir quelques fois des places à la Beaujoire et puis éventuellement, si on a un bon joueur, on leur envoie !" Le président n'est pas contre non plus accueillir un joueur nantais à La Roche-sur-Yon.

>>> Si vous voulez assister au match FC Nantes/Genoa, il reste encore des places. En tribune, le tarif est de 15 euros pour les adultes, 10 euros pour les moins de dix ans. Pour regarder le match debout, comptez 7 euros, 5 euros pour les moins de dix ans. Un conseil pratique : essayez de vous garer au niveau du parking Pierre de Coubertin. Le boulevard du stade est interdit à la circulation.