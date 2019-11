En tout, 1.200 clients ont été privés d'électricité ce lundi matin à cause d'un incident sur un poste privé. Enedis s'est chargée de rétablir la distribution.

La Roche-sur-Yon : un millier de foyers sans électricité ce matin à cause d'une brève coupure de courant

La Roche-sur-Yon, France

Pas électricité pour 1.200 foyers du sud de La Roche-sur-Yon ce lundi 25 novembre 2019 au matin. Particuliers et professionnels n'ont plus eu de courant pendant une trentaine de minutes à cause d'un incident sur un poste privé dans un ancien local GDF qui a affecté le réseau moyenne tension d'Enedis.

L'entreprise de service public assure que tous ses clients ont à nouveau de l'électricité, "au bout de 35 minutes" de coupure, précise-t-elle.