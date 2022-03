Plus de 300 personnes se sont rassemblées ce vendredi en fin de journée en soutien au peuple ukrainien à l'initiative du conseil municipal de La Rochelle. Dans la foule, une vingtaine d'Ukrainiens qui ont chanté leur hymne sur l'esplanade Eric Tabarly.

EN IMAGES - La Rochelle se pare de jaune et bleu pour soutenir le peuple ukrainien

Plus de 300 personnes rassemblées à La Rochelle en soutien au peuple ukrainien

Le Conseil municipal de La Rochelle a appelé ce vendredi à se rassembler en soutien au peuple ukrainien. Le rendez-vous était fixé à 18 heures sous la grosse horloge. Le cortège a fait le tour du Vieux-Port avant de rejoindre l'esplanade Eric Tabarly devant l'Aquarium.

Plus de 300 personnes ont répondu à cet appel citoyen. En tête de cortège, des élus dont le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, et le député socialiste Olivier Falorni, mais aussi des femmes ukrainiennes avec parfois des enfants en bas-âge.

La municipalité n'a pas souhaité de discours politiques à l'occasion de ce rassemblement solidaire, mais des Ukrainiens, des femmes et enfants pour l'essentiel, ont été invités par le maire rochelais à se positionner devant la foule. D'eux d'entre eux ont pris la parole après avoir chanté leur hymne national, suivi de la Marseillaise.

TÉMOIGNAGE : l'émotion de Marina, Ukrainienne installée à La Rochelle dont la mère est arrivée en France jeudi 10 avril, après 5 jours de voyage. Copier

Une Ukrainienne a saisi le micro tendu et s'est adressée à la foule en Anglais en remerciant la France pour son accueil avant de très vite préciser que sa seule volonté était de repartir au plus vite dans son pays : "j'aurais préférée venir à La Rochelle, non pas pour fuir la guerre, mais juste en tant que touriste". Dans la foule, beaucoup d'émotion. Agathe, 9 ans, est venue avec ses parents.

TÉMOIGNAGE : face aux événements, difficile pour les enfants de contenir leur émotion Copier

La Rochelle aux couleurs de l'Ukraine et de l'Europe - Eric Le Bihan

Des drapeaux ukrainiens et européens flottent désormais sur l'esplanade Eric Tabarly.