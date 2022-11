Charente-Maritime : le chien Gaby kidnappé et retrouvé... dans les Deux-Sèvres

Alors qu'il se trouve dans une pension à La Rochelle Gaby, un Spitz de 11 ans, est enlevé dans la nuit du 28 au 29 septembre. Sur la quarantaine de pensionnaires seul Gaby est victime des ravisseurs. Quand la nouvelle est annoncée à sa propriétaire septuagénaire, celle-ci est s'effondre de tristesse.

ⓘ Publicité

Un mois après un miracle se produit, Gaby est retrouvé. Un chien qui divague du côté de Cerizay, en Deux-Sèvres, est repéré. Il s'agit bien du Spitz noir. Elle qui commençait à perdre espoir, la Rochelaise s'apprête à retrouver son petit chien. L'histoire ne s'arrête pas là, quand elle demande à voir Gaby on lui répond qu'une personne se disant propriétaire l'a déjà fait. Encore une fois, la septuagénaire imagine ne plus revoir Gaby à jamais.

Les gendarmes de Cerizay se mettent sur l'affaire et ni une ni deux ils identifient celle qui a enlevé le chien. Une fois à son domicile ils procèdent à une perquisition et retrouvent Gaby, apeuré mais sain et sauf.

Finalement Gaby est rentré chez lui la semaine dernière, au près de sa maîtresse très émue de le retrouver.