Une grève à l'appel de la CGT et de la CFDT, accompagnée ce mercredi matin par un blocage du dépôt de bus.

La Rochelle, France

Le blocage du dépôt des bus RTCR de Lagord, à côté de La Rochelle, a des conséquences bien plus importantes que prévu sur le réseau de bus rochelais ce mercredi - et la direction de la RTCR n'en prévoyait déjà qu'un sur deux. Plusieurs lignes n'ont purement et simplement aucun bus en circulation.

Dans le détail : aucun bus ne circule ce mercredi matin sur les quatre lignes Illico, ainsi que sur les lignes 6, 7, 8, 11, 13, et 16.

Aucun bus non plus sur plusieurs lignes scolaires : 211, 221, 300, 302, 310, 311, 321.

La CGT et la CFDT appellent à la grève en solidarité avec un chauffeur traduit en conseil de discipline.