La Rochelle déconfinée et réveillée pour ce week-end de Pentecôte

Beaucoup de monde dans La Rochelle en ce week-end de pentecote. Vous l'avez peut être remarqué dans les rues du centre-ville. Ce n'est pas uniquement à cause, ou grâce, à la finale malheureusement perdue du Stade rochelais de samedi en Champion's cup. Il y a des rochelais bien sûr mais aussi déjà des touristes. La rochelle libérée, La rochelle déconfinée, et La Rochelle revigorée. Déjà le soir de la finale, le couvre-feu a été malmené sur le Vieux-port.

Il est même difficile de marcher dans la rue entre les personnes, les vélos ou les trottinettes. Les passants s'arrêtent aussi pour regarder les spectacles de rues : musique, jonglage, graffs... Les propositions artistiques sont nombreuses autour du Vieux-port. Certains Charentais-maritime jouent au molki au pied de la tour Saint-Nicolas. Parmi eux, Kevin et ses amis. "On a fait pétanque, tranquillement. Voir les amis, boire l'apéro, tout va bien", assure-t-il. Ce qui lui a le plus manqué ? Sans aucun doute, il répond : "les relations sociales." Delphine, elle, arrive de région parisienne et veut profiter à fond pour se balader et voir la mer.

Une certaine sécurité sanitaire

Manu est là en famille. Il arrive de Poitiers. Dans ce contexte sanitaire encore compliqué, il se sent en sécurité à La Rochelle. "Les gens respectent franchement. Tout le monde fait attention. Même dans les restaurants tout le monde respecte. C'est vraiment bien", affirme le père de famille.

Des professionnels heureux

Clément.B est chanteur, il joue dans la rue. Cette ambiance, il adore ça. _"_C'est vraiment assez génial parce qu'on voit un maximum de gens. Les gens sont heureux. Les gens ont envie d'être là. C'est vraiment génial", s'exclame-t-il. Même constat pour Arnold Gérard, lui gère le restaurant "Le pass'port". "On est bien content de revoir nos habitués, plus les touristes et tout. On voit bien qu'ils sont bien contents de reprendre une vie normale", se réjouit le restaurateur. Les commerçants du centre-ville partagent cet état d'esprit. Ils ont le droit d'ouvrir le dimanche et ça permet de voir des clients qui ne seraient pas venus en temps normal. Les clients prennent aussi plus leur temps. Pour une vendeuse, le sujet de conversation qui revient le plus souvent, c'est le monde dans la rue. Et ça réjouit tout le monde. Si ça continue avec une telle affluence, pour les professionnels, la saison sera bonne, même si elle est assez courte.