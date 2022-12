La Rochelle : des festivités de Noël écoresponsables et solidaires

La compagnie Remue-Ménage lance ce vendredi soir les festivités de Noël avec une "parade amoureuse" sur le Vieux Port de La Rochelle, entre la Motte rouge et la Tour de la Chaine. Des festivités placées sous le signe de la sobriété et de la solidarité. Les illuminations de Noël, à commencer par les cinq kilomètres de guirlandes, ont été remplacées par des ampoules LED à basse consommation. Elles sont allumées de 6h à 8h30 et de 17h à minuit.

Autre symbole de cette fin d'année écoresponsable, le traditionnel grand sapin de Noël dressé devant l’hôtel de ville a disparu. Une décision globalement validée par les passants sur la place de la mairie. "C'est une bonne idée, on peut s'en passer [du grand sapin], c'est décoratif, c'est festif donc ça suffit, pas la peine de détruite de grands arbres, juste pour quelques jours", affirme cette vacancière gardoise. "Moi j'ai un sapin artificiel depuis des années à la maison, c'est suffisant", clame une autre touriste venue du Loiret.

L'absence du grand sapin est donc validée, mais que pensent-ils des deux structures métalliques ornées de récupérations végétales qui le remplacent ? "C'est moyen, ils ont peut-être dû faire des économies, même si l'idée de faire de la récupération végétale n'est pas mauvaise", concède une Charentaise de passage. "Ca aurait pu être plus joli", critique sobrement un badaud .

Noyés dans la masse des touristes français et étrangers , on trouve quand même quelques autochtones nostalgiques sur la place de l'Hôtel de ville. "Le grand sapin me manque, c'est moins grandiose, il faut garder un peu de gaité malgré tout" , avoue une retraitée rochelaise habituée des lieux.

Si les deux sapins métalliques ne font pas un tabac, c'est surtout dans la cour de l'Hôtel de ville, que la magie de Noël opère avec un petit parcours végétal composé cette fois de vrais petits sapins issus de plantation bio. "C'est très beau, c'est magique", s'enthousiasment deux jeunes femmes au fort accent slave. Et pour cause, elle sont Ukrainiennes et ont fui leur pays en guerre. La question du vrai ou faux sapin n'est pas vraiment leur préoccupation du moment.

L'élue chargée d'illuminer La Rochelle pendant les fêtes justifie ce choix écoresponsable. "L'urgence climatique est là et on veut aussi changer quelques petites habitudes", explique Marie Nédellec, adjointe au maire en charge du commerce, de l'attractivité locale, du cœur de ville et de la promotion de la ville, "garder la tradition mais sur les très grands sapins, on a fait le choix de les remplacer par des créations artistiques réalisées par les services horticoles de la ville."

De nombreux curieux dans la cour de l'Hôtel de ville de La Rochelle © Radio France - Eric Le Bihan

Trois marchés, un bal et une soupe solidaire

La ville de La Rochelle a prévu trois marchés de Noël cette année. Il est ouvert depuis mercredi dernier sur la place de Verdun, depuis ce vendredi sur la place de la Motte-Rouge et le marché artisanal ouvrira jeudi prochain sur le cours des Dames. Des animations avec des chalets sont également prévues dans les quartiers de Mireuil, Villeneuve-les-Salines et Laleu. Notez aussi le grand retour du traditionnel bal populaire du 31 décembre.

Parmi les actions solidaires, une "soupe des chefs" sera organisée le samedi 10 décembre par les Lions Club. Elle permettra de récolter des fonds pour Christina , une enfant de la lune , domiciliée à Aigrefeuille-d'Aunis.