La Rochelle éclairée en LED rouge et argent pour les fêtes de fin d'année

Pour la troisième année consécutive, la mairie de la Rochelle investit pour rendre la ville plus attractive au mois de décembre. Nouveaux éclairages mais également nouvelles animations notamment à destination des enfants.

Les lumières de noël sont allumées depuis ce vendredi 24 novembre dans les rues et les quartiers de la Rochelle et cela va durer jusqu'au 7 janvier 2018. C'est un peu plus tôt que les années précédentes car la mairie a souhaité voir la ville décorée pendant le marathon Serge Vigo de la Rochelle. L'éclairage de noël change, la mairie a investi 80.000 euros pour renouveler tous les motifs des illuminations dans l'ensemble des quartiers. Il y a donc désormais trois séries de 26 nouveaux motifs majoritairement couleur rouge et argent et surtout tous composés d'ampoules LED.

Des éclairages 100% LED

Les ampoules LED sont moins énergivores, elles permettent selon Gérard Gouron, conseiller municipal délégué en charge de l'énergie et de l'éclairage public, de "réduire la facture d'électricité par deux ou trois". Elles sont aussi facilement plus modulables et elles seront éteintes une partie de la nuit entre 1 heure et 6 heures du matin. Ce n'est pas pour des questions d'économie mais pour "respecter la biodiversité" explique Gérard Gouron, pour permettre aux organismes vivants de ne pas être gênés par un éclairage.

Concernant les monuments de la Rochelle : Les Tours de la Chaine et Saint-Nicolas, la Grosse Horloge, le Marché Central et la Cathédrale, ils seront illuminés aux couleurs de noël à partir du 9 décembre et ce jusqu'au 2 janvier.

Une garderie gratuite place de Verdun

Du côté des animations et des nouveautés, la mairie signe un chèque de 100.000 euros cette année. Il permet notamment de proposer pendant le mois de décembre une garderie gratuite place de Verdun, les mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 19 heures et les jeudi et vendredi de 16 heures à 19h30. L'objectif explique le maire, Jean-François Foutaine, c'est de permettre aux parents de réaliser leurs courses de noël de manière apaisée dans le centre-ville. La garderie a un nombre de places limitées. 15 enfants par heure. Il seront encadrés par les animateurs diplômés. Egalement prévus pour les enfants cette année, une ferme pédagogique et un espace accrobranche.

Comme les autres années, plusieurs marchés de noël seront proposés Place du Commandant de la Motte Rouge (du 8 décembre au 3 janvier), Cours de Dames (du 15 au 29 décembre) et Place de Verdun (du 8 au 29 décembre). A noter, les bus et les parkings relais gratuits les samedi 16 et 23 décembre.