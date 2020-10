La Rochelle : gardien du Phare du bout du monde pendant 24 heures

Etre gardien d'un phare pendant 24 heures... c'est la proposition faite par l'association du Phare du bout du monde à La Rochelle. Depuis octobre dernier, 238 gardiens et gardiennes se sont relayés, seuls dans ce phare au large des Minimes. L'expérience se termine à la fin du mois.

Depuis un an, les gardiens volontaires du phare se succèdent à La Rochelle. Certains sont inscrits depuis plusieurs mois. L'expérience proposée par l'association du Phare du bout du monde se termine à la fin du mois.

Les gardiens viennent d'un peu partout dans le monde, passer 24 heures isolés du monde, à méditer, contempler la nature, s'y reconnecter. Chacun est invité à laisser des traces de son passage au phare, des petits mots, des dessins...

Ce week-end c'est une Niortaise qui y a dormi. Elle s'appelle Marthe, c'était la 237ème gardienne du phare. C'est par curiosité qu'elle a voulu tenter l'expérience : "pour faire quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours". A la fin des 24 heures, le président de l'association vient la récupérer en zodiac et la gardienne a été bouleversée par l'expérience : "Le temps passe trop vite, je serais bien restée 24 heures de plus. C'était un moment vraiment émouvant. C'est un endroit ni à terre, ni dans l'eau, ni dans l'air. C'est une petite bulle et c'est magnifique."

André Bronner est président de l'association du phare, l'émotion de Marthe il la retrouve chez chaque gardien qu'il vient récupérer au bout de 24 heures : "C'est pour ça qu'on fait ça, on avait envie de partager. Les gardiens du phare sont comme une grande famille de plus de 200 membres maintenant."

A la fin de leur séjour les gardiens sont invités à réaliser une production artistique, elles seront exposées en juillet prochain à La Rochelle.