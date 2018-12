La Rochelle : l'interpellation d'un lycéen fait le buzz

Les lycéens étaient mobilisés ce lundi dans les rues de La Rochelle contre la réforme du baccalauréat. Devant le lycée Valin, les forces de l'ordre ont dû intervenir. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux fait le buzz. On y voit un jeune lycéen être plaqué au sol par un policier.

La Rochelle, France

Comme dans beaucoup d'autres villes en France, les lycéens de La Rochelle se sont mobilisés ce lundi pour dénoncer la future réforme du baccalauréat. Les lycées Dautet et Valin ont notamment été bloqués, tandis que le lycée Vieljeux a subi des dégradations importantes.

Une intervention musclée des forces de l'ordre

Devant le lycée Valin, les forces de l'ordre ont dû intervenir de manière musclée pour mettre fin à la mobilisation. Une vidéo, publiée ce lundi matin aux alentours de 10h, fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On y voit un jeune lycéen plaqué sur le sol par un policier. Une vidéo qui, ce lundi soir, a déjà été visionnée plus de 160 000 fois, et partagée 7000 fois.

Contacté par France Bleu La Rochelle, Florian Sarrazin, représentant UNSA Police dans le département, explique : "Mon collègue a été attrapé au col pour ce jeune homme, donc il l'a plaqué au sol. Il faut voir comment nous avons été reçu par ces lycéens. Ils nous ont lancé des pierres. Leur intention était clairement de nous blesser. Il faut croire que ces jeunes - qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font - répètent les violences qu'ils voient à la télévision depuis plusieurs semaines."

"Je n'ai ni frappé ni provoqué ce policier", le jeune garçon, qui préfère rester anonyme

De son côté, le jeune homme, qui préfère rester anonyme, dément cette version : "J'ai reçu une poubelle sur moi, donc je l'ai repoussé vers le mur du lycée. Je ne sais pas ce que le policier a interprété à ce moment-là. C'est lui qui m'a attrapé le col pour aucune raison et m'a plaqué au sol. Ce n'est pas normal. Les policiers doivent nous protéger, par nous violenter. Nous ne sommes que des adolescents et eux sont des adultes."

Le jeune homme a annoncé à France Bleu La Rochelle sa volonté de porter plainte.